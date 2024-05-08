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В результате аварии на Кокнесском шоссе погиб водитель грузовика

rus.tvnet.lv/LETA
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Дорожный знак
Дорожный знак Фото: Evija Trifanova/LETA

Во вторник, 7 мая, в Латвии зарегистрировано 131 дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате аварий один человек погиб, пострадали 13, сообщили в Государственной полиции.

Вчера около 17:00 на Кокнесском шоссе в Огресгалской волости грузовик DAF выехал с проезжей части и перевернулся. В результате аварии его водитель погиб.

Среди пострадавших в ДТП было три пешехода и два водителя электроскутеров.

Шесть водителей были задержаны за вождение в нетрезвом виде, а еще один находился за рулем под воздействием наркотиков. Трое из задержанных водителей будут привлечены к уголовной ответственности.

За превышение скорости во вторник составлено 205 протоколов, а всего за различные нарушения правил дорожного движения - 387 протоколов.

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