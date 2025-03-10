Программа: за счет водителей щедро финансируются информационные кампании

Большинство информационных и образовательных кампаний повторяются из года в год, и неясно, каким образом разработчики транспортной политики оценивают их эффективность.

"Вопрос об их эффективности - это вопрос о том, как измерить влияние кампаний. Здесь сложно точно определить критерии - именно ли эта кампания снизила число водителей в состоянии алкогольного опьянения. Или, может быть, просто более строгие штрафы", - отметил представитель Министерства сообщения Янис Калниньш.

Деньги из фонда также используются на различные исследования. В прошлом году тяжелые дорожно-транспортные происшествия анализировали как Рижский технический университет, так и Дирекция безопасности дорожного движения.

Совет поддержал идею о том, что подобное исследование должно продолжаться, и уже второй год подряд государственному предприятию выделено 150 тысяч евро.

"Важно понимать разницу между тем, что на месте происшествия делает Государственная полиция, и тем, чем занимается экспертная группа CSDD. Для полиции важно установить виновного. А то, что делаем мы - это выяснение обстоятельств, почему это произошло", - пояснил Айвар Аксенокс.

Одно из самых тяжелых ДТП января этого года произошло на Вентспилсском шоссе, где погибли дирижер и 14-летняя солистка. Несколько школьников получили серьезные травмы. Неофициальная информация указывает на то, что водитель, перевозивший музыкантов, совершил необдуманный маневр обгона. В СМИ сообщалось, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, а водитель был известен своим агрессивным стилем вождения.