На рекламные кампании и конкурсы в этом году выделена четвертая часть из страхового фонда в три миллиона, предназначенного для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Финансирование фактически поступает из карманов водителей, которые оплачивают полисы OCTA. Решение о распределении средств страхового фонда принимают те же, кто подает заявки на финансирование. Председатель правления VSIA Latvijas Valsts ceļi признает, что средства фонда могли бы использоваться на более практичные меры для повышения безопасности на дорогах, сообщает программа Nekā personīga.
Программа: за счет водителей щедро финансируются информационные кампании
Принятый в Латвии план по обеспечению безопасности дорожного движения предусматривает за 10 лет сократить вдвое число погибших и тяжело раненых в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).
Однако все вовлеченные стороны признают, что это нереально. Хотя в прошлом году на дорогах Латвии погибли 111 человек - и это наименьший показатель с момента восстановления независимости страны, этот год вновь начался с нескольких трагических аварий.
Показатели улучшились только по сравнению с предыдущим годом. 2024 год не стал исключением - больше всего водителей и пассажиров погибло в результате столкновений автомобилей, наезда транспортного средства на препятствие или его опрокидывания. В прошлом году на дорогах также погибли 16 пешеходов.
Ответственные лица называют главными факторами, влияющими на аварийность, уже давно известные причины - превышение разрешенной скорости, участие в дорожном движении под воздействием опьяняющих веществ, выполнение рискованных маневров обгона, а также состояние дорожной инфраструктуры.
"Это комплекс происшествий, если можно так выразиться в кавычках. Это отношение участников движения. Отчасти можно сказать, что где-то "хромает" и инфраструктура", - сказал начальник Управления реагирования Госполиции Юрис Янчевскис.
В свою очередь, председатель правления CSDD Айвар Аксенокс отметил: "Это ни в коем случае нельзя отрицать. Мы действительно находимся на одном из худших мест в Европейском союзе по показателям безопасности дорожного движения. Что касается причин - то мне надо быть волшебником, чтобы сказать, какие именно это причины. Тогда бы мы давно их решили".
Для мероприятий по предотвращению ДТП страховщики каждый квартал перечисляют на счет Бюро страховщиков транспортных средств 2% от страховых премий. Это установлено законом (Закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств).
О расходовании средств страхового фонда решения принимает созданный правительством Совет по безопасности дорожного движения. Обычно его возглавляет министр сообщения. Однако в этот раз почти три миллиона евро были распределены между министерствами внутренних дел и транспорта без разрешения министра (2 990 911 евро).
Члены совета одновременно являются и получателями финансирования. В этом году были поддержаны несколько проектов, расходы на которые должны покрываться из основного бюджета учреждений. Например, Государственная полиция получила 140 тысяч евро на покупку восьми новых дронов для расследования тяжелых ДТП.
"Это дроны с 3D-видеокамерой. А также 3D-планшет, который сканирует место происшествия. Мы быстрее получаем информацию о расстоянии и других данных, что позволяет проще реконструировать ход событий", - отмечает представитель Государственной полиции Юрис Янчевскис.
В свою очередь, пожарные планируют использовать 250 тысяч евро из фонда на улучшение своей материально-технической базы, предназначенной для спасения людей после дорожно-транспортных происшествий.
Государственный секретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов указывает: "Служба спасателей (VUGD) финансируется из бюджета, у нее есть база, предусмотренная, например, для закупки пены. Однако закон предусматривает, что за счет страховых взносов все перечисленные в законе службы имеют возможность целенаправленно использовать это финансирование на меры, связанные с безопасностью дорожного движения. И это реализуется".
Также 10 тысяч евро из фонда получат пограничники для улучшения навыков вождения оперативных транспортных средств.
Компания Latvijas Valsts ceļi продолжает установку радаров контроля средней скорости на латвийских автодорогах. Государственное предприятие запросило из фонда более миллиона евро на установку 17 новых измерительных устройств, в том числе на шоссе Лиепая - Рига, где в июне прошлого года произошла трагическая авария. Практика показывает, что в зонах контроля радаров количество ДТП сокращается.
Тем не менее Latvijas Valsts ceļi в этом году получило из фонда на 600 тысяч евро меньше запрашиваемой суммы - 700 тысяч евро. Причина - количество заявок превысило доступное финансирование. Четвертая часть средств, фактически оплаченных водителями, в этом году была направлена на различные информационные кампании и конкурсы по безопасности дорожного движения.
"Конечно, о проблемах на дорогах нужно говорить последовательно. Но стоит ли нам ежегодно напоминать, что на Лиго не следует употреблять алкоголь и садиться за руль - это вопрос для обсуждения. Эффективность таких кампаний должна оцениваться. Как руководитель дорожного управления я больше склоняюсь к практическим мерам - относительно небольшим инвестициям в дополнительные барьеры, шумовые полосы, или, например, на миллион евро можно построить 3-4 километра дорожек для пешеходов и велосипедистов", - сказал председатель правления Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис.
На образовательные программы для жителей в этом году выделено более 680 тысяч евро. При этом многие инициативы схожи.
Автотранспортная дирекция за 50 тысяч евро проведет кампании о безопасности детей в общественном транспорте, использовании ремней безопасности в автобусах и ответственном поведении водителей общественного транспорта.
Министерство сообщения за 30 тысяч евро организует кампанию о безопасном участии детей в дорожном движении, а также столько же - 30 тысяч евро - направит на конкурс "Самоуправление с самой безопасной дорогой".
Обществу Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs (LTAB) выделено 60 тысяч евро на напоминание водителям о необходимости приобретения полиса OCTA и наличии согласованного протокола в автомобиле, хотя его электронный вариант уже доступен в мобильном приложении.
Проекты, поддержанные CSDD из страхового фонда на 2025 год:
- Информирование участников дорожного движения о безопасном участии в движении - 165 000 евро;
- Консультации по безопасному вождению на спортивной базе комплекса Bikernieki и в регионах - 60 000 евро;
- Форум молодых участников дорожного движения - 115 000 евро;
- Образовательный проект для учеников 6-8-х классов "Хочу быть мобильным" - 70 000 евро.
Однако самые значительные средства на различные кампании и конкурсы - 410 тысяч евро - были выделены Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). На эти деньги государственное предприятие оплатит рекламу на сумму 165 тысяч евро. Руководитель CSDD не согласен с тем, что это можно было бы сделать за меньшую сумму или за счет собственных средств.
"Нельзя сказать, что у CSDD есть лишние деньги, почему мы не могли бы использовать их на что-то еще? [Nekā personīga: Но полмиллиона - вы согласитесь, что это большая сумма?] Именно так! Полмиллиона - это большая сумма. Чтобы у нас были такие деньги, цена услуги должна быть еще выше", - сказал Айвар Аксенокс.
Большинство информационных и образовательных кампаний повторяются из года в год, и неясно, каким образом разработчики транспортной политики оценивают их эффективность.
"Вопрос об их эффективности - это вопрос о том, как измерить влияние кампаний. Здесь сложно точно определить критерии - именно ли эта кампания снизила число водителей в состоянии алкогольного опьянения. Или, может быть, просто более строгие штрафы", - отметил представитель Министерства сообщения Янис Калниньш.
Деньги из фонда также используются на различные исследования. В прошлом году тяжелые дорожно-транспортные происшествия анализировали как Рижский технический университет, так и Дирекция безопасности дорожного движения.
Совет поддержал идею о том, что подобное исследование должно продолжаться, и уже второй год подряд государственному предприятию выделено 150 тысяч евро.
"Важно понимать разницу между тем, что на месте происшествия делает Государственная полиция, и тем, чем занимается экспертная группа CSDD. Для полиции важно установить виновного. А то, что делаем мы - это выяснение обстоятельств, почему это произошло", - пояснил Айвар Аксенокс.
Одно из самых тяжелых ДТП января этого года произошло на Вентспилсском шоссе, где погибли дирижер и 14-летняя солистка. Несколько школьников получили серьезные травмы. Неофициальная информация указывает на то, что водитель, перевозивший музыкантов, совершил необдуманный маневр обгона. В СМИ сообщалось, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, а водитель был известен своим агрессивным стилем вождения.
На вопрос, несет ли за это ответственность самоуправление, Аксенокс ответил: "Я бы не назвал это ответственностью, но многое не было сделано так, как должно было быть".
В прошлом году исследование тяжелых ДТП было проведено как пилотный проект под руководством эксперта по безопасности CSDD Оскара Ирбитиса. В следующем году планируется привлечь больше специалистов, которые будут анализировать прошлое водителей, спровоцировавших ДТП, а также человеческие факторы.
CSDD намерено инициировать изменения в законодательстве, чтобы эксперты могли получить доступ к материалам уголовных дел, а также к данным государственных и муниципальных учреждений. Однако будет ли рост расходов покрываться за счет средств CSDD или снова потребуются деньги из страхового фонда, зависит от решений политиков.
На этой неделе рабочая группа Вентспилсского самоуправления заявила, что не видит нарушений в действиях своих ответственных учреждений. Расследование уголовного дела по трагической аварии в Вентспилсе может занять несколько лет. Однако информация от независимых экспертов CSDD недоступна для СМИ, так как закон запрещает им раскрывать данные исследования.
Тем не менее перед предстоящим Праздником песни и танца школьной молодежи общественность имеет право знать важные детали о безопасности транспортных средств и контроле водителей. Например, почему не сработала подушка безопасности в автобусе, перевозившем школьников, или водитель попросту отключил ее.
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