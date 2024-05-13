"Рига лучше, чем Берлин": переехавший из России журналист Овчинников

Переехавший в Ригу из Санкт-Петербурга журналист Николай Овчинников пришел в программу RUS TVNET "Кто вам платит?". Он рассказал о своей студии разработки игр, культурной жизни Латвии (заочно ответив Илье Азару), "Евровидении" и о многом другом.
Николай Овчинников
- Журналист. Ранее работал шеф-редактором и редактором раздела "Музыка" на портале "Афиша. Daily".
- Сооснователь студии социальных игр Noesis. Игры посвящены актуальным темам: права заключенных, домашнее насилие, сталкинг и так далее.
- Редактор новостного Telegram-канала "Волна. Латвия".
- Специалист по контенту в Rus.Delfi.
- Соавтор рассылки "Я не понимаю" для портала "Медиазона.