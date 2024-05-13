"Рига лучше, чем Берлин": переехавший из России журналист Овчинников

Переехавший в Ригу из Санкт-Петербурга журналист Николай Овчинников пришел в программу RUS TVNET "Кто вам платит?". Он рассказал о своей студии разработки игр, культурной жизни Латвии (заочно ответив Илье Азару), "Евровидении" и о многом другом.