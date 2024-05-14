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"Я привыкла сама справляться". Один день украинки в Латвии

Саша Пилат Viktors Devjatovs Pauls Zvirbulis Ēriks Saksons Jānis Škapars rus.tvnet.lv
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"Начать заранее строить противотанковые укрепления", - отвечает Люба из Львова на вопрос "чему Латвии стоит поучиться у Украины?".

RUS TVNET представляет документальный проект "Один день с украинцем в Латвии", показывая истории людей, которые не выбирали, уезжать ли им из родной страны. За них это решила война. Латвия стала укрытием для них, но стала ли гостеприимным домом?

24 февраля Люба вместе с дочкой Верой покинули Львов. Сначала они отправились на поезде в Ужгород, затем на автобусе в Словакию, снова на поезде в Вену и наконец на самолёте в Ригу.

"Здесь живут родственники моего бывшего мужа, и я заранее с ними договорилась, что если что-то начнётся, то мы сможем сюда приехать", - объясняет Люба выбор страны, в которую она была вынуждена уехать.

На тот момент 6-летняя Вера всё понимала - мама не скрывала от неё причину отъезда и не обманывала сказками про путешествие. "Пришлось научить её новому слову - "эвакуация".

В Риге Вера пошла в школу и уже ходит во 2-й класс. Для 8-летнего ребёнка отрезок длиною в два года - это большой срок. Тем не менее девочка не перестаёт скучать по Украине.

"Психологически стараешься не привыкать к новому месту, но, когда ты уже здесь, всё равно приходится адаптироваться к каким-то моментам. Детям, возможно, проще. Им не нужно решать бытовые и бюрократические проблемы. Она привыкла и адаптировалась, но так, чтобы считать домом - такого нет", - говорит мама Веры.

В Латвии Люба работает мануальным тестировщиком в IT-компании. "Когда я уезжала, то могла с собой перевезти свою работу. Во Львове у нас была съёмная квартира. Разницы, где снимать квартиру, по сути, не было.

Зная, что я могу рассчитывать сама на себя, я особо не надеялась на какую-то поддержку от государства и латышей. Я просто привыкла сама справляться".

Что касается кремлёвской пропаганды и пророссийских нарративов, то здесь, в Латвии, время от времени они настигают девушку не только в Интернете, но и на улицах Риги.

"Каждый день мы идём в школу и на доме какой-то щиток электрический. Там украинский флаг нарисован, и там периодически рисуют букву Z. Кто-то её закрашивает, её опять рисуют. Приятно, что висит много флагов украинских, но в то же время ты знаешь, что ходить с украинским флагом по улице - не супербезопасно. Например, у себя на окне я не рискую вешать украинский флаг", - говорит Люба.

Галерея: Один день с украинцем в Латвии

За два года Люба с дочкой дважды ездили во Львов. Она вспоминает, что во время их приезда там было довольно спокойно. "Иногда даже хотелось, чтобы что-то случилось, для того, чтобы понять - вот поэтому ты уезжаешь, а не остаёшься". 

"Мы один раз в центре застали тревогу. Люди все спокойные, все живут своей жизнью, сидят в кафе, покупают что-то сладенькое, гуляют. Но потом наступает утро, ты открываешь Telegram, читаешь про разрушенный дом и понимаешь, что ты здесь [в Риге] не зря. Что здесь безопаснее, чем там. Когда что-то страшное происходит, я всегда понимаю, что я сделала правильный выбор, что мы уехали. Я не жалею".

Кто-то может сказать, что во Львове относительно спокойно в сравнении с другими большими городами, но, по мнению девушки, это не так. 

"Некоторые спрашивают - почему вы уехали вообще, там [во Львове] же ничего не происходит? Но происходит везде, ракеты летают везде, и опасно везде. В Украине нигде не безопасно".

На вопрос - если бы война закончилась завтра, вернулась бы она в Украину? - Люба отвечает отрицательно. "Я не верю, что она может так быстро закончиться. Одним днём. Наверное, я не чувствую, что там будет безопасно, даже если она закончится". 

Это лишь фрагмент беседы, полную версию смотрите на видео!

*Создано в рамках проекта Ukraine Reporting Innovation Fund при поддержке Балтийского центра развития СМИ и посольства США в Риге. 

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