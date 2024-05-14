"Я привыкла сама справляться". Один день украинки в Латвии

В Латвии Люба работает мануальным тестировщиком в IT-компании. "Когда я уезжала, то могла с собой перевезти свою работу. Во Львове у нас была съёмная квартира. Разницы, где снимать квартиру, по сути, не было.
Зная, что я могу рассчитывать сама на себя, я особо не надеялась на какую-то поддержку от государства и латышей. Я просто привыкла сама справляться".
Что касается кремлёвской пропаганды и пророссийских нарративов, то здесь, в Латвии, время от времени они настигают девушку не только в Интернете, но и на улицах Риги.
"Каждый день мы идём в школу и на доме какой-то щиток электрический. Там украинский флаг нарисован, и там периодически рисуют букву Z. Кто-то её закрашивает, её опять рисуют. Приятно, что висит много флагов украинских, но в то же время ты знаешь, что ходить с украинским флагом по улице - не супербезопасно. Например, у себя на окне я не рискую вешать украинский флаг", - говорит Люба.
Галерея: Один день с украинцем в Латвии
За два года Люба с дочкой дважды ездили во Львов. Она вспоминает, что во время их приезда там было довольно спокойно. "Иногда даже хотелось, чтобы что-то случилось, для того, чтобы понять - вот поэтому ты уезжаешь, а не остаёшься".
"Мы один раз в центре застали тревогу. Люди все спокойные, все живут своей жизнью, сидят в кафе, покупают что-то сладенькое, гуляют. Но потом наступает утро, ты открываешь Telegram, читаешь про разрушенный дом и понимаешь, что ты здесь [в Риге] не зря. Что здесь безопаснее, чем там. Когда что-то страшное происходит, я всегда понимаю, что я сделала правильный выбор, что мы уехали. Я не жалею".