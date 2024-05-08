Галкин и его повзрослевший сын сделали фото на отдыхе

Российский юморист Максим Галкин опубликовал в соцсетях фото с повзрослевшим сыном Гарри.
Галкин в своём Instagram показал, как проводит время с сыном на отдыхе.
Напомним, детям Аллы Пугачёвой и Максима Галкина - Лизе и Гарри Галкиным - по 10 лет.
Ранее в связи с большим зрительским интересом было объявлено дополнительное выступление Максима Галкина в Юрмале.
Уже полностью распроданы билеты на концерт в Резекне и два выступления в Цесисе. Пока еще можно приобрести билеты на концерты в Лиепае (7 августа), Рое (11 августа) и Даугавпилсе (14 августа).
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