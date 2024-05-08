Вице-мэр: в Риге не будет допускаться прославление советского режима и государства-агрессора

Она сообщила, что и Государственная полиция, и муниципальная полиция будут работать в усиленном режиме, контролируя происходящее в местах, ранее ассоциировавшихся с 9 мая. В том числе будет обеспечиваться общественный порядок в парке Узварас, который после сноса монумента советским солдатам был благоустроен.