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Вице-мэр: в Риге не будет допускаться прославление советского режима и государства-агрессора

rus.tvnet.lv/LETA
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Вице-мэр Риги Линда Озола
Вице-мэр Риги Линда Озола Фото: Paula Čurkste / LETA

В Риге не будет допускаться прославление советского режима и государства-агрессора, заявила агентству LETA заместитель председателя Рижской думы Линда Озола ("Код для Риги").

Она сообщила, что и Государственная полиция, и муниципальная полиция будут работать в усиленном режиме, контролируя происходящее в местах, ранее ассоциировавшихся с 9 мая. В том числе будет обеспечиваться общественный порядок в парке Узварас, который после сноса монумента советским солдатам был благоустроен.

Озола выразила надежду, что 9 мая в столице пройдет без каких-либо серьезных инцидентов и провокаций.

Вице-мэр предупредила, что все попытки прославления тоталитарного режима, советской эпохи и использование запрещенной символики будут немедленно пресекаться правоохранительными органами. Жители Риги должны осознавать, что подобные правонарушения наказуемы, в том числе уголовно, подчеркнула представитель Рижской думы.

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