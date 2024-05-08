Вице-мэр: в Риге не будет допускаться прославление советского режима и государства-агрессора

В Риге не будет допускаться прославление советского режима и государства-агрессора, заявила агентству LETA заместитель председателя Рижской думы Линда Озола ("Код для Риги").
Она сообщила, что и Государственная полиция, и муниципальная полиция будут работать в усиленном режиме, контролируя происходящее в местах, ранее ассоциировавшихся с 9 мая. В том числе будет обеспечиваться общественный порядок в парке Узварас, который после сноса монумента советским солдатам был благоустроен.
Озола выразила надежду, что 9 мая в столице пройдет без каких-либо серьезных инцидентов и провокаций.
Вице-мэр предупредила, что все попытки прославления тоталитарного режима, советской эпохи и использование запрещенной символики будут немедленно пресекаться правоохранительными органами. Жители Риги должны осознавать, что подобные правонарушения наказуемы, в том числе уголовно, подчеркнула представитель Рижской думы.
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