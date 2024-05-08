Полиция и VDD предупредили, как будут действовать 9 мая

Государственная полиция и Служба государственной безопасности (VDD) 9 мая усилят мониторинг безопасности по всей Латвии и обещают "однозначный и решительный" ответ на провокации, если будет зафиксировано прославление российской агрессии и военных преступлений.
Представитель Государственной полиции Симона Гравите сообщила, что полиция и Служба государственной безопасности будут работать в усиленном режиме, чтобы контролировать ситуацию с безопасностью по всей стране 9 мая, когда российский режим будет отмечать один из самых важных праздников в своей пропаганде.
Службы готовы к любому сценарию развития событий и готовы реагировать не только в указанную дату, но и в дни до и после нее, чтобы предотвратить любые угрозы общественному порядку и безопасности, в том числе прославление и оправдание преступной агрессии и военных преступлений России.
При выявлении подобных нарушений "действия служб будут четкими и решительными" - за такие нарушения может последовать как административная, так и уголовная ответственность.
Службы призывают жителей сообщать, если у них есть информация о запланированных на 9 мая провокациях или наблюдаются такие действия.
VDD в сотрудничестве с Государственной полицией уделяет повышенное внимание любой информации или действиям, связанным с 9 мая, оценивая, не представляют ли они угрозы национальной безопасности Латвии.
VDD сообщает, что на данный момент не располагает информацией о подготовке прокремлевски настроенных лиц к конкретным провокациям 9 мая, в то же время полностью исключать такие провокации нельзя.
9 мая по всей Латвии службы будут работать в соответствии со специальным планом обеспечения общественного порядка и безопасности. Меры безопасности могут быть изменены и усилены в зависимости от необходимости и текущей ситуации.
Службы напоминают, что 9 мая в Латвии запрещено проводить публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, направленные на принижение и подрыв ценностей Латвии как демократического государства, в том числе разделяющие общество, прославляющие войну, военную агрессию, тоталитаризм или насилие, а также ложное представление исторических событий.
Это касается так называемого "Дня Победы" и его символики, которая широко используется в пропаганде кремлевского режима. Запрет на проведение мероприятий 9 мая предусмотрен законом "О запрете на проведение отдельных публичных мероприятий 9 мая", принятым Сеймом в 2023 году.
Valsts policija un @Valsts_drosiba arī šogad strādā pastiprinātā režīmā, visā valstī uzraugot drošības situāciju saistībā ar 9. maiju. Dienesti gatavojas jebkuram scenārijam un ir gatavi reaģēt.— Valsts policija (@Valsts_policija) May 8, 2024
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Возложение цветов в местах расположения демонтированных советских памятников в Латвии будет расцениваться как прославление этих объектов и военная агрессия, такие действия недопустимы.
Хотя индивидуальное возложение цветов к местам захоронений не запрещено, Государственная полиция хотела бы обратить внимание на то, что усиленное присутствие полиции в этих местах не обязательно означает, что жителям будет обеспечен удобный доступ. Цель и задача полиции - предотвратить любую угрозу общественному порядку и любое прославление агрессии.
В то же время полиция напоминает, что движение транспорта и людей может быть ограничено и регулироваться в соответствии с планом обеспечения общественного порядка и безопасности.
Кроме того, в случае выявления угрозы общественной безопасности, жизни, здоровью и имуществу людей, возможных провокаций и эскалации Государственная полиция может запретить доступ на определенные объекты.
Также запрещено использование пиротехнических изделий круглосуточно 9 мая и до 7 часов утра 10 мая.
Спецслужбы напоминают, что использование символики тоталитарных режимов (даже стилизованной), а также любой символики, прославляющей и оправдывающей военную агрессию и военные преступления, в общественных местах запрещено и наказуемо.
Публичное использование российского флага или публичное исполнение песен, прославляющих войну, также будет рассматриваться как прославление агрессора и его режима.
Уголовной ответственности подлежат публичное оправдание и прославление геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, а также действия, направленные на разжигание национальной или этнической ненависти или розни. Согласно заявлению полиции, действия и реакция служб на подобные нарушения будут немедленными и строгими.
"Учитывая, что 9 мая уже давно является датой, разделяющей латвийское общество, в этот день существует повышенный риск конфронтации между группами, представляющими различные взгляды. Поэтому службы призывают людей критически относиться к провокационным заявлениям в информационном пространстве, не реагировать на них и сообщать ответственным службам, если такой контент будет замечен. Мы призываем граждан не участвовать в провокационных или противоправных действиях против людей или окружающей среды - не поддаваться на провокации и избегать раскола нашего общества", - сказано в заявлении служб.
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