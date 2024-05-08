Полиция и VDD предупредили, как будут действовать 9 мая

В то же время полиция напоминает, что движение транспорта и людей может быть ограничено и регулироваться в соответствии с планом обеспечения общественного порядка и безопасности.

Кроме того, в случае выявления угрозы общественной безопасности, жизни, здоровью и имуществу людей, возможных провокаций и эскалации Государственная полиция может запретить доступ на определенные объекты.

Также запрещено использование пиротехнических изделий круглосуточно 9 мая и до 7 часов утра 10 мая.

Спецслужбы напоминают, что использование символики тоталитарных режимов (даже стилизованной), а также любой символики, прославляющей и оправдывающей военную агрессию и военные преступления, в общественных местах запрещено и наказуемо.

Публичное использование российского флага или публичное исполнение песен, прославляющих войну, также будет рассматриваться как прославление агрессора и его режима.

Уголовной ответственности подлежат публичное оправдание и прославление геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, а также действия, направленные на разжигание национальной или этнической ненависти или розни. Согласно заявлению полиции, действия и реакция служб на подобные нарушения будут немедленными и строгими.

"Учитывая, что 9 мая уже давно является датой, разделяющей латвийское общество, в этот день существует повышенный риск конфронтации между группами, представляющими различные взгляды. Поэтому службы призывают людей критически относиться к провокационным заявлениям в информационном пространстве, не реагировать на них и сообщать ответственным службам, если такой контент будет замечен. Мы призываем граждан не участвовать в провокационных или противоправных действиях против людей или окружающей среды - не поддаваться на провокации и избегать раскола нашего общества", - сказано в заявлении служб.

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