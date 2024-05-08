Миериня: абсолютным приоритетом Латвии является внутренняя и внешняя безопасность

В этом году Латвия отмечает 20 лет в составе ЕС и НАТО. Перед лицом российской агрессии в Европе мы еще более остро осознаем важность совместной работы нашего общества и политиков в сфере интеграции в эти организации, заявила Миериня, добавив, что не случись этого, возможно, и нам, подобно Украине, сейчас пришлось бы отстаивать свою свободу с оружием в руках, или, может быть, мы бы потеряли свой политический суверенитет, как Беларусь.