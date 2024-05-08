Миериня: абсолютным приоритетом Латвии является внутренняя и внешняя безопасность

Принадлежность Латвии к единому пространству безопасности и ценностей Европейского Союза (ЕС) и НАТО позволила нам расти и развиваться, а также поспособствовала глубокому укоренению в нашем обществе демократических ценностей и принципов, заявила сегодня председатель Сейма Дайга Миериня, обращаясь к чрезвычайным и полномочным послам стран-участниц ЕС в Латвии.
Кажется невероятным, что за одно поколение возможно пережить переход от оккупированного государства до сильной и развитой страны ЕС и НАТО, подчеркнула Миериня, добавив, что сегодня всем нам необходимы такая же смелость и мудрость для поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии и решения вопроса о присоединении Украины и Молдовы и других стран-кандидатов к единому пространству свободы, ценностей и безопасности.
Говоря о приоритетах внутренней и внешней политики Латвии, спикер Сейма подчеркнула, что абсолютным приоритетом Латвии является внутренняя и внешняя безопасность. Такая, в которой наши собственные вложения дополняются и усиливаются объединенными действиями союзников по НАТО.
Миериня отметила целенаправленный путь Латвии к укреплению оборонного бюджета, который сегодня составляет почти три процента от внутреннего валового продукта, а также создание Службы государственной обороны и строительство полигона Селия. Спикер Сейма поблагодарила те страны, чьи солдаты находятся в Латвии, укрепляя безопасность региона.
Кроме того, в качестве приоритета спикером Сейма было обозначено стимулирование экономического роста страны, а также поддержка Украины и необходимость сдерживания российской агрессии.
Миериня подчеркнула необходимость разрыва экономических связей с Россией и Беларусью, принятые Сеймом решения для реализации этой цели, а также меры для предотвращения обхода санкций.
В этом году Латвия отмечает 20 лет в составе ЕС и НАТО. Перед лицом российской агрессии в Европе мы еще более остро осознаем важность совместной работы нашего общества и политиков в сфере интеграции в эти организации, заявила Миериня, добавив, что не случись этого, возможно, и нам, подобно Украине, сейчас пришлось бы отстаивать свою свободу с оружием в руках, или, может быть, мы бы потеряли свой политический суверенитет, как Беларусь.
Для достижения приоритетных целей спикер Сейма подчеркнула необходимость сильного экономического роста и важность тесных отношений с союзниками как в регионе, так и шире - в Европе и за океаном, с США и Канадой, а также значение дееспособного ЕС и сильного НАТО.
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