Видео "Была в думе, предложили общежитие". Жители аварийного дома в Огре чувствуют себя брошенными

Прошла почти неделя с тех пор, как многоквартирный дом на улице Драудзибас в Огре был признан опасным. Когда специалисты-строители обнаружили трещины как в несущих конструкциях дома, так и в крыше, местное строительное управление приняло решение остановить эксплуатацию здания.

Принудительные выселения начались в понедельник, 6 мая. Несмотря на то, что в среду большая часть жильцов покинула опасное здание, несколько из них продолжали жить в доме. Среди них Лигита.

"Я была и в думе, мне там предложили общежития. Простите, там такие лица, не буду грубо говорить, общий душ, общая ванна, что я там буду делать, ужас. Я пошла на Драудзибас, 16 снимать квартиру, но там жуткие деньги, не знаю, смогу ли их потянуть", - говорит женщина.

Что делать дальше, жителям дома непонятно. Ни строительный совет, ни управляющий зданием не предоставляют никакой информации. В муниципалитете Огрского края заявляют, что у них связаны руки. Самоуправление может помочь жильцам только транспортом для перевозки вещей или временным жильем. С остальным, к сожалению, жителям приходится справляться самостоятельно, ведь дом находится в частной собственности.

Представитель самоуправления заявил, что при решении об эвакуации муниципалитет руководствовался вопросами безопасности жителей. Управляющая домом компания заявила в соцсетях, что жители дома длительное время не сообщали о плохом состоянии дома.

Специалист по строительству сообщил, что советские здания подобного типа без капитальных вложений могут безопасно служить около 50-70 лет, и этот срок для дома в Огре уже начинает подходить.

Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)

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