Полиция будет "строго и решительно" реагировать на любые попытки провокаций 9 мая

Возложение цветов в местах, где находились демонтированные советские памятники, будет рассматриваться как прославление этих объектов и военной агрессии, и подобные действия недопустимы. Возложение цветов в индивидуальном порядке в местах захоронений не запрещено.

Правоохранительные органы напоминают, что для обеспечения общественного порядка и безопасности сегодня может ограничиваться движение транспорта и людей, а также полиция может запретить доступ к определенным объектам. Сегодня и 10 мая до 7 часов утра запрещено использовать пиротехнические изделия.

Полиция напоминает, что запрещено использование в общественных местах символов тоталитарных режимов (в том числе стилизованных) и любых символов, прославляющих и оправдывающих военную агрессию и военные преступления. Публичное использование российского флага или публичное исполнение прославляющих войну песен также будет рассматриваться как прославление агрессора и его режима.

"С учетом того, что 9 мая уже долгое время является датой, разделяющей латвийское общество, в этот день возрастают риски столкновений между общественными группами, представляющими различные взгляды. Поэтому органы безопасности призывают людей критически относиться к провокационным заявлениям в информационном пространстве, не реагировать на них и сообщать об этом ответственным службам. Мы призываем людей не ввязываться в провокационные или противоправные действия ни против людей, ни против окружающей среды, не поддаваться на провокации и не допускать раскола нашего общества", - говорится в заявлении правоохранительных органов.

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