Полиция будет "строго и решительно" реагировать на любые попытки провокаций 9 мая

Государственная полиция и Служба государственной безопасности (VDD) сегодня, 9 мая, будут усиленно следить за безопасностью по всей Латвии и обещают "строгую и решительную" реакцию на такие провокации, как прославление российской агрессии и военных преступлений.
Как сообщила руководитель отдела по общественным отношениям Государственной полиции Симона Гравите, полиция и VDD 9 мая, когда российский режим отмечает один из своих самых важных пропагандистских праздников, будут работать в усиленном режиме, контролируя ситуацию с безопасностью по всей стране. Органы безопасности готовы к любому развитию событий и будут отслеживать ситуацию на только сегодня, но и в последующие дни, чтобы предотвратить угрозу общественному порядку и безопасности.
Полиция напоминает, что за прославление и оправдание агрессии и военных преступлений России предусмотрена и административная, и уголовная ответственность.
VDD и Госполиция будут уделять внимание любой информации или деятельности, связанной с 9 мая, оценивая, представляют ли они риск для безопасности Латвии. VDD в настоящее время не располагает информацией о подготовке прокремлевскими лицами каких-либо провокаций, но полностью их не исключает.
Органы безопасности напоминают, что 9 мая в Латвии не допускается проведение публичных развлекательных и праздничных мероприятий, собраний, шествий и пикетов, направленных на подрыв ценностей Латвии как демократического и национального государства, в том числе на раскол общества, а также прославление войны, военной агрессии, тоталитаризма или насилия и искаженное отражение исторических событий. Запрет на проведение мероприятий 9 мая предусмотрен специальным законом, который был принят парламентом в 2023 году.
Возложение цветов в местах, где находились демонтированные советские памятники, будет рассматриваться как прославление этих объектов и военной агрессии, и подобные действия недопустимы. Возложение цветов в индивидуальном порядке в местах захоронений не запрещено.
Правоохранительные органы напоминают, что для обеспечения общественного порядка и безопасности сегодня может ограничиваться движение транспорта и людей, а также полиция может запретить доступ к определенным объектам. Сегодня и 10 мая до 7 часов утра запрещено использовать пиротехнические изделия.
Полиция напоминает, что запрещено использование в общественных местах символов тоталитарных режимов (в том числе стилизованных) и любых символов, прославляющих и оправдывающих военную агрессию и военные преступления. Публичное использование российского флага или публичное исполнение прославляющих войну песен также будет рассматриваться как прославление агрессора и его режима.
"С учетом того, что 9 мая уже долгое время является датой, разделяющей латвийское общество, в этот день возрастают риски столкновений между общественными группами, представляющими различные взгляды. Поэтому органы безопасности призывают людей критически относиться к провокационным заявлениям в информационном пространстве, не реагировать на них и сообщать об этом ответственным службам. Мы призываем людей не ввязываться в провокационные или противоправные действия ни против людей, ни против окружающей среды, не поддаваться на провокации и не допускать раскола нашего общества", - говорится в заявлении правоохранительных органов.
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