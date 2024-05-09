ЕС договорился об использовании замороженных активов РФ для помощи Украине

"Эти деньги послужат восстановлению и военной обороне Украины в контексте российской агрессии", - сказано в заявлении бельгийского правительства.

"Не может быть более мощного символа и лучшего применения этим деньгам, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Соглашение касается использования процентов и другой прибыли, но не самих активов, которые останутся замороженными и в дальнейшем.

Этот шаг может дать до трех миллиардов евро только в этом году.

Согласно информации Еврокомиссии, в ЕС заморожены активы Центробанка России на сумму приблизительно в 210 млрд евро. Базирующееся в Брюсселе финансовое учреждение Euroclear недавно сообщило, что в 2023 году активы заработали в процентах около 4,4 млрд евро.

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