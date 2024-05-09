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В airBaltic рассказали, почему была совершена вынужденная посадка в Дании

rus.tvnet.lv
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Самолет airBaltic совершил экстренную посадку
Самолет airBaltic совершил экстренную посадку Фото: Ekrānšāviņš

Рейс BT880 Малага - Таллинн латвийской национальной авиакомпании airBaltic в субботу, 4 мая, совершил вынужденную посадку в Дании, сообщает airBaltic.

Рейс BT880, выполнявший рейс Малага - Таллинн, был перенаправлен в Копенгаген из-за медицинского происшествия на борту.

Безопасность полета, пассажиров и экипажа является приоритетом airBaltic, поэтому, учитывая обстоятельства, а также рекомендацию врача, находившегося на борту, капитан воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем доступном аэропорту.

Пассажирка была передана медикам. Информации о состоянии ее здоровья нет.

После экстренной посадки самолет был дозаправлен и продолжил свой путь в Таллинн, достигнув пункта назначения в 00:18.

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