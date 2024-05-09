Затем Путин стал утверждать, что Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне, чтобы построить свою "колониальную политику", основанную на "лицемерии и лжи".

Он пожаловался на снос памятников русским "освободителям" в ряде европейских стран и обвинил Запад в реваншизме. Не обошлось и без угроз ядерным оружием.

Диктатор заявил, что Россия никому не позволит угрожать, и напомнил, что российские стратегические ядерные силы всегда готовы к бою. Парады в четверг прошли в 25 российских городах. Некоторые регионы отказались от проведения мероприятий из-за военных угроз.

Парады в этом году вновь проходят в то время, когда Россия продолжает полномасштабную войну против Украины.

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