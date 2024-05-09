В четверг, 9 мая, на Красной площади в Москве прошел парад в честь т.н. Дня Победы, который, как и в прошлом году, оказался достаточно скромным.
Парад длился меньше часа. В нем приняли участие около 9000 человек и 60 единиц военной техники, в том числе только один танк - Т-34 времен Второй мировой войны. Во время парада в Москве выпал снег.
The only Russian tank present at today’s Victory Day parade in Moscow is a single T-34. pic.twitter.com/ut3T6zr31v— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 9, 2024
На параде также были продемонстрированы бронемашины, бронетранспортеры и ракетные комплексы.
Галерея: Парад 9 мая 2024 года в Москве
Парад завершился пролетом над Москвой девяти военных самолетов.
В мероприятии приняли участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы, а также нелегитимный лидер Беларуси Александр Лукашенко, сообщает "Медуза".
Российский диктатор Владимир Путин в своей речи вновь обзывал страны Запада и угрожал ядерным оружием. Путин обратился как к ветеранам Второй мировой войны, так и к "героям" "специальной военной операции" (так в РФ официально называют полномасштабное вторжение в Украину), поздравив их с "народным святым праздником".
Затем Путин стал утверждать, что Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне, чтобы построить свою "колониальную политику", основанную на "лицемерии и лжи".
Он пожаловался на снос памятников русским "освободителям" в ряде европейских стран и обвинил Запад в реваншизме. Не обошлось и без угроз ядерным оружием.
Диктатор заявил, что Россия никому не позволит угрожать, и напомнил, что российские стратегические ядерные силы всегда готовы к бою. Парады в четверг прошли в 25 российских городах. Некоторые регионы отказались от проведения мероприятий из-за военных угроз.
Парады в этом году вновь проходят в то время, когда Россия продолжает полномасштабную войну против Украины.
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