В Театре Чехова состоится дискуссия на тему ответственности художника

Дискуссия на тему "Ответственность художника для устойчивой демократии эпохи кризисов" в Театре Чехова состоится 13 мая в 19:00 и будет доступна для просмотра в прямом эфире на порталах LSM, Rus.LSM, а также в социальных сетях Театра Чехова – на странице в Facebook и на канале YouTube.

Модератором дискуссии будет профессор Латвийской академии художеств, Dr. art. Денис Ханов.

"Говоря об актуальности темы, он приводит следующие аргументы: “В эпоху глобальных военных, экономических и политических кризисов вопрос о сохранении достижений демократической культуры и выживании демократии является особенно острым. Целый ряд политических идей, которые отрицают универсальную природу прав человека и свободы, получают все больше поддержки в обществе глобальных сетей, в котором страхи и неуверенность в обстоятельствах усиливающейся сложности идентичности и общин стимулируют желание найти быстрые и простые ответы на медленные и сложные процессы.