В Театре Чехова состоится дискуссия на тему ответственности художника

Продолжая цикл дискуссий "Без точки над i", Театр Чехова анонсирует четвертую дискуссию, на этот раз посвященную теме ответственности художника, заданной контекстом завершающей этот сезон постановки "Гоголь. Портрет", премьера которой состоится 11 мая.
Дискуссия на тему "Ответственность художника для устойчивой демократии эпохи кризисов" в Театре Чехова состоится 13 мая в 19:00 и будет доступна для просмотра в прямом эфире на порталах LSM, Rus.LSM, а также в социальных сетях Театра Чехова – на странице в Facebook и на канале YouTube.
Модератором дискуссии будет профессор Латвийской академии художеств, Dr. art. Денис Ханов.
"Говоря об актуальности темы, он приводит следующие аргументы: “В эпоху глобальных военных, экономических и политических кризисов вопрос о сохранении достижений демократической культуры и выживании демократии является особенно острым. Целый ряд политических идей, которые отрицают универсальную природу прав человека и свободы, получают все больше поддержки в обществе глобальных сетей, в котором страхи и неуверенность в обстоятельствах усиливающейся сложности идентичности и общин стимулируют желание найти быстрые и простые ответы на медленные и сложные процессы.
Расцвет теорий заговора, усиление авторитарных тенденций во всем мире заставляют критически оценивать способность демократии к выживанию и выдвигают новые вопросы творческим процессам. Восточноевропейским обществам характерна особая символическая и политическая роль художника в сохранении свободы. Десятилетиями эта роль сохраняла и защищала, развивала латышскую культуру и наследие коллективной памяти в обстоятельствах советского колониального режима. Художники выражали запрещенное, были тесно связаны с целями национального движения и могли обойти цензуру и запреты, общаясь с людьми на языке аллегории. Гражданская позиция и мужество поддерживали восстановление национального государства и подтачивали диктатуру".
Как отмечает Д. Ханов, сегодня художественной свободе угрожают популизм и радикальные идеологии, а также манипуляции общества развлечения.
В условиях такого тревожного культурного пространства мы 13 мая, в 19.00, в Рижском русском театре Михаила Чехова затронем тему ответственности художника в современном латвийском обществе и выясним, как искусство может способствовать сплоченности гражданского общества, выражать культурное многообразие и одновременно помогать созданию политической нации, которая способна сохранить и развить мирную демократию.
Роль искусства в сплоченности общества и стабилизации демократии обсудит междисциплинарная группа экспертов: режиссер Лаура Гроза, художница Сандра Крастиня, теолог Индулис Пайчс, публицист Рвинс Варде и художник Каспарс Лиелгалвис. Вместе обсудим изменения понятия ответственности художника в современной Латвии и многообразие латвийского общества. Дискуссия организована в сотрудничестве с государственной исследовательской программой "Векторы сплоченности общества", которую реализует консорциум исследователей под руководством Института философии и социологии Латвийского университета. Цель сотрудничества – объединить силы науки и искусства для вовлечения широкой и разнородной аудитории в открытый, уважительный и содержательный диалог о существенных для латвийского общества проблемах.
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