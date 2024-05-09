Видео Авария в Риге: грузовик оттолкнул легковую машину на 150 метров

Водитель грузовика Янис вез груз по улице Крустпилс, но в какой-то момент планы мужчины нарушил небольшой хлопок, раздавшийся впереди автомобиля.

"Я не стал резко тормозить, но медленно, медленно, так мы и доехали - я толкнул его примерно на 150 метров", - рассказал водитель грузовика.

Говоря о причиненном транспортному средству ущербе, Янис указал, что его оценят страховщики. После беглого визуального осмотра водитель признал, что ущерб не слишком серьезный. Водитель Scania добавил, что физически он не пострадал.

"Мне надо было повернуть направо. Я включил поворотник. Последовал удар, и мы "поцеловались", - рассказал водитель легкового автомобиля Сергей.

"Впервые в жизни я попал в такую ​​аварию. Я за рулем более 20 лет, и вот оно", - добавил он.

Оба водителя транспортных средств в результате аварии не пострадали. Мужчины, однако, не скрывали разочарования по поводу того, что запланированная ежедневная работа отклонилась от графика.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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