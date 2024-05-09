Видео Ночью в Болдерае сгорел автомобиль Mercedes. Полиция рассказала в чем причина

У владельца автомобиля марки Mercedes в Болдерае выдался очень плохой вечер - около полуночи он увидел, как горит его машина, сообщает программа Degpunktā.
Автомобиль загорелся в одном из дворов многоэтажного дома.
"В 22:00 я уже спал, но тут в моем окне появился свет. Я подумал: "О Боже, что это?" Какой-то шум. Я поднял голову и увидел пламя высотой до второго этажа", - рассказывает один из жителей.
Соседи утверждают, что взрыва не было. Сообщается, что пожарные прибыли оперативно и быстро ликвидировали опасную ситуацию.
В Госполиции программе рассказали, это был не поджог - виноват аккумулятор автомобиля. В результате пожара никто не пострадал.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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