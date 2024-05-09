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Видео Ночью в Болдерае сгорел автомобиль Mercedes. Полиция рассказала в чем причина

rus.tvnet.lv
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Автомобиль горит. Иллюстративное фото
Автомобиль горит. Иллюстративное фото Фото: Rico Loeb/Shutterstock

У владельца автомобиля марки Mercedes в Болдерае выдался очень плохой вечер - около полуночи он увидел, как горит его машина, сообщает программа Degpunktā.

Автомобиль загорелся в одном из дворов многоэтажного дома.

"В 22:00 я уже спал, но тут в моем окне появился свет. Я подумал: "О Боже, что это?" Какой-то шум. Я поднял голову и увидел пламя высотой до второго этажа", - рассказывает один из жителей.

Соседи утверждают, что взрыва не было. Сообщается, что пожарные прибыли оперативно и быстро ликвидировали опасную ситуацию.

В Госполиции программе рассказали, это был не поджог - виноват аккумулятор автомобиля. В результате пожара никто не пострадал.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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