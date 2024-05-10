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Адвокат: премьер-министр Эстонии могла нарушить закон

Маргус Ханно Муракас
, автор, редактор и аналитик
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Нарушила ли премьер-министр Кая Каллас ограничение на действия на своем посту или нет?
Нарушила ли премьер-министр Кая Каллас ограничение на действия на своем посту или нет? Фото: J.E.E/SIPA

В прошлом году премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) подтвердила на пресс-конференции правительства, что она действовала как должностное лицо когда защищала и оправдывала действия своего мужа в публичных интервью в связи со скандалом с восточными перевозками. Адвокат Рандо Майсвеэ не исключает, что теоретически это можно трактовать как нарушение ограничения на действия, поскольку в качестве должностного лица премьер-министр не является носителем свободы слова как фундаментального права. Об этом сообщает Rus.Postimees.

Перевод: Александр Шкут

Каллас заявила на состоявшейся 6 июля прошлого года пресс-конференции правительства, что член партии "Отечество" предприниматель Парвел Пруунсильд заплатил Центристской партии, партии "Отечество" и EKRE, чтобы те разорвали коалицию реформистов и центристов. Тогда Пруунсильд подал иск в Харьюский уездный суд и потребовал от премьер-министра однозначного опровержения этого утверждения.

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