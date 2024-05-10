Как сохранить укроп свежим, словно прямо с грядки?

Если вы купили много, но не уверены, сможете ли использовать весь укроп, чтобы он не завял и не испортился, следует сразу задуматься о правильном его хранении.

Если вы наблюдательный покупатель, то заметили, что и на рынке укроп чаще всего хранят стеблями в пластиковой посуде, наполненной водой.

Это тоже одно из основных правил:

укроп следует хранить как цветы - стеблями в воде.

Если вы хотите продлить его свежесть, освободите для укропа достаточно места в холодильнике, а также можно накрыть неплотно закрывающимся полиэтиленовым пакетом, чтобы не образовывался лишний конденсат.

Морозильник как еще одно решение

Если вы не можете найти место в холодильнике, вы всегда можете измельчить укроп после мытья, просушки и хранить в герметичном контейнере или пакете для заморозки в морозильной камере.

Он оттаивает практически мгновенно, а вкус такой, словно укроп только с грядки.

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