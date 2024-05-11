Хорват Baby Lasagna на "Евровидении-2024": что о нем известно?

Финал конкурса "Евровидение-2024" пройдет 11 мая. Хорватский певец Baby Lasagna считается одним из фаворитов. Артист занимает высокие рейтинги у букмекеров, пишет Limon.ee.
Напомним, по итогам зрительского голосования в финал вышли 10 стран: Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия, Армения.
Впервые за семь лет Латвии удалось выйти в финал!
Но у нашего участника Дона много соперников. Например, Ирландия.
Кроме Ирландии букмекеры высоко ставят хорватского певца Baby Lasagna (настоящее имя - Марко Пуришич). Он устроил настоящий фурор в первом полуфинале "Евровидения", хотя попал на конкурс случайно.
Видео: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim
Известно, что артист начинал свою творческую карьеру в рок-группе Manntra. Группа принимала участие в национальном отборе в 2019 году, но не прошла.
В 2023 году Baby Lasagna начал сольную карьеру и выпустил дебютный сингл IG Boi. Любопытно, но псевдоним певец придумал, когда искал на рынке место, где можно купить воды и принять таблетку от головной боли.
В декабре 2023 года Baby Lasagna выпустил еще один сингл под названием Don't hate yourself, but don't love yourself too much.
Музыканта вдохновляет творчество Rammstein и Electric Callboy.
Попадание Baby Lasagna на конкурс было случайным, потому что он не прошел нацотбор и не был в списке конкурсантов, но кто-то из участников не явился и ему дали возможность показать себя. В итоге его номер покорил сердца не только хорватов, но и европейцев.
За несколько дней до финала "Евровидения-2024" Baby Lasagna занимает первое место в таблице прогнозов букмекеров и вероятность шанса на его победу достигает 43%.
Напомним, на конкурсе "Евровидение-2024" в Швеции (Мальмё) Латвию представляет музыкант Донс (настоящее имя - Артурс Шингирей). Он убедительно победил в латвийском национальном песенном отборе Supernova с песней Hollow, которая изначально была создана и выпущена на латышском языке под названием Lauzto šepu karaļvalsts. Латышская версия песни заняла призовое первое место на конкурсе Muzikālā Banka 2023 в январе этого года.
Комментарий Дона на латышском языке:
Галерея: Второй полуфинал "Евровидения-2024"
Латвия не могла пройти в финал с 2017 года. Кроме 2020 года, когда конкурс не состоялся из-за пандемии Covid-19. В финале 11 мая Донс выступит под 11-м номером.
Галерея: Выступление Дона на конкурсе "Евровидение-2024"
Первый полуфинал "Евровидения-2024" состоялся 7 мая, и в финал вышли Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург. Победитель "Евровидения" будет объявлен 11 мая.
Галерея: Первый полуфинал "Евровидения-2024"
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