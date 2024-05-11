Хорват Baby Lasagna на "Евровидении-2024": что о нем известно?

Музыканта вдохновляет творчество Rammstein и Electric Callboy.

Попадание Baby Lasagna на конкурс было случайным, потому что он не прошел нацотбор и не был в списке конкурсантов, но кто-то из участников не явился и ему дали возможность показать себя. В итоге его номер покорил сердца не только хорватов, но и европейцев.

За несколько дней до финала "Евровидения-2024" Baby Lasagna занимает первое место в таблице прогнозов букмекеров и вероятность шанса на его победу достигает 43%.

Напомним, на конкурсе "Евровидение-2024" в Швеции (Мальмё) Латвию представляет музыкант Донс (настоящее имя - Артурс Шингирей). Он убедительно победил в латвийском национальном песенном отборе Supernova с песней Hollow, которая изначально была создана и выпущена на латышском языке под названием Lauzto šepu karaļvalsts. Латышская версия песни заняла призовое первое место на конкурсе Muzikālā Banka 2023 в январе этого года.

Комментарий Дона на латышском языке:

Галерея: Второй полуфинал "Евровидения-2024"

Латвия не могла пройти в финал с 2017 года. Кроме 2020 года, когда конкурс не состоялся из-за пандемии Covid-19. В финале 11 мая Донс выступит под 11-м номером.

Галерея: Выступление Дона на конкурсе "Евровидение-2024"

Первый полуфинал "Евровидения-2024" состоялся 7 мая, и в финал вышли Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург. Победитель "Евровидения" будет объявлен 11 мая.

Галерея: Первый полуфинал "Евровидения-2024"

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