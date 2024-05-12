Тиктокер Дзинтра: "Я за то, чтобы женщины летом ходили без бюстгальтера"

"Мне нравится быть обнаженной, я люблю загорать, ходить в сауну обнаженной. Это решает много практических задач и это намного проще", - говорит Дзинтра в ток-шоу TV3 Zilonis studijā.

В Латвии мужчине разрешено находиться на пляже без рубашки, но закон запрещает женщине полностью обнажать верхнюю часть тела. Почему так? Эротика?

"Дело зашло так далеко, что когда дело доходит до сосков, там есть бизнес и маркетинг, и выгодно, что женская грудь — это что-то вроде загадки. Я за то, чтобы женщины летом ходили без бюстгальтера. Это так раздражает, что все потеет, мокнет и так далее. Может быть, не совсем голая, но в рубашке без бюстгальтера - да", - говорит Дзинтра в программе.

В то же время она указывает, когда это можно позволить, а когда нет. Например, на работу госучреждение такидти не стоит, но в выходные - смело.

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