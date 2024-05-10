Фото, видео Пожары в Гризинькалнсе: Полиция рассматривает умышленный поджог

Как сообщили в полиции, уголовный процесс начат по статье Уголовного закона об умышленном уничтожении и повреждении имущества. В настоящее время ведутся активные работы по установлению причин и связи между двумя пожарами.

Галерея: Пожар на ул. Лабораторияс в Гризинькалнсе

Как сообщалось, в четверг в 20:41 пожарные получили вызов на улицу Лабораторияс в Риге, где горел двухэтажный деревянный жилой дом. Прибыв на место происшествия, пожарные эвакуировали двух человек из здания при помощи автолестницы. Еще два человека были спасены сотрудниками Государственной полиции до прибытия пожарных.

В результате пожара пострадали два человека, а 13 человек эвакуировались из здания самостоятельно. Во время тушения пожара пострадал пожарный.

Видео: Пожар на ул. Лабораторияс в Гризинькалнсе

Во время пожара выгорел второй этаж жилого дома на площади 150 квадратных метров, первый этаж на площади 100 квадратных метров и крыша площадью 320 квадратных метров. Также сгорели четыре автомобиля во дворе и загорелся фасад соседнего дома площадью 100 квадратных метров.

В тушении принимали участие более 35 пожарных, было задействовано восемь автоцистерн и три погрузчика. В 7:07 утра пожарные завершили работу на месте происшествия.

В четверг в 20:32 также поступил вызов на расположенную неподалеку улицу Звайгжню, где на четвертом этаже шестиэтажного жилого дома горела дверь одной из квартир. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 30 человек, а два человека были спасены пожарными.

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