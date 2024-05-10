Фото Полиция предупреждает: под видом обезболивающих в Эстонии продают смертоносные таблетки

Оксикодон - это сильнодействующий обезболивающий препарат, который можно получить только по рецепту врача. Метонитазен - это схожий с фентанилом крайне опасный синтетический опиоид.

Глава службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро пояснил, что одна поддельная таблетка содержит примерно 28 доз.

"Это значит, что человек может умереть от принятия лишь одной таблетки

Так, например, до нас дошла информация, что человек принял 1/8 приобретенной на черном рынке таблетки и это привело к передозировке", - сказал Пикаро.

В конце марта полиция также обнаружила аналогичную таблетку при задержании одного наркопреступника.

"Эти случаи - первые знаки опасной тенденции, появившейся в других странах, когда злоумышленники под видом рецептурных препаратов распространяют синтетические опиоиды. Такой способ распространения особенно опасен, поскольку визуально таблетки различить трудно и риск передозировки очень высок.

Нам пока не удалось установить происхождение поддельных таблеток и личности распространяющих их преступников, которые также активны в группах социальных сетей, например, в Telegram. Мы работаем над тем, чтобы поймать преступников и положить конец их деятельности", - сказал Пикаро.

Фото: Полиция

Пикаро напоминает, что рецептурные лекарства выписываются врачом не просто так и их ни в коем случае нельзя покупать в социальных сетях. "Продажа этих самых таблеток подтверждает, что покупатель никогда не может быть уверен в том, что на самом деле содержится в продаваемых дилером наркотиках или лекарствах. Перед преступниками никогда не стоит цель помочь или вылечить, они лишь зарабатывают на здоровье людей", - пояснил он.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!