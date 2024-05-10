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Активисты попытались прорваться на завод Tesla под Берлином

Deutsche Welle
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Попытка активистов проникнуть на завод Tesla под Берлином
Попытка активистов проникнуть на завод Tesla под Берлином Фото: Axel Schmidt/Getty Images

Сотни экоактивистов попытались проникнуть на завод Tesla в Грюнхайде под Берлином, чтобы остановить его расширение.

Несколько сотен экологических активистов пытались проникнуть на территорию завода Tesla в немецком Грюнхайде недалеко от Берлина в пятницу, 10 мая. Как сообщила столичная полиция, правоохранителям удалось предотвратить эту попытку.

На видео, которые были сняты недалеко от фабрики, видно, как большая группа людей бежит к ее зданию. Некоторые из них закрывают лица масками. Там же видны полицейские в защитных шлемах и с дубинками. Представитель полиции рассказал газете Tagesspiegel, что в ходе акции были проведены задержания, ведется уголовное расследование.

Активисты требуют не допустить расширения завода Tesla

В среду, 8 мая, берлинские экоактивисты призвали к акциям протеста против расширения завода Tesla в Грюнхайде. В пятницу, 10 мая, они провели акцию в Берлине с соответсвующими требованиями. Она прошла напротив Mall of Berlin, где располагается шоурум американского автопроизводителя. Протестующие развернули плакат с лозунгом "Чистые автомобили - это грязная ложь".

Против завода Tesla совершали диверсии

В начале марта этого года неизвестные подожгли опору линии электропередачи, что привело к сбою в подаче электроэнергии в нескольких населенных пунктах рядом с Берлином. В том числе, обесточена была фабрика Tesla. Тогда автопроизводитель был вынужден остановить производство и эвакуировать сотрудников предприятия.

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