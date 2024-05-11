Белорусское объединения силовиков (BYPOL), организация бывших сотрудников правоохранительных органов, борющихся против режима Лукашенко, предупреждает о скором массовом притоке мигрантов в Польшу, но не исключено, что с появлением этой информации направление их движения может измениться. В настоящее время подконтрольные Лукашенко спецслужбы перевозят к польской границы сотни мигрантов, приехавших в Беларусь из Азии и Африки. Они разделены на группы и размещены на пограничных базах Беларуси.

По имеющейся в распоряжении BYPOL информации, белорусские власти готовят в ближайшие дни массированную атаку на границу, в которой примут участие от 700 до 800 человек, пытающихся проникнуть на территорию Польши. По данным BYPOL, мигрантов из Минска вывозят тайно ночью на легковых машинах в сопровождении сотрудников милицейского подразделения ОМОН.

Они формируют группы по 25-30 человек, которые дислоцируются на пограничных базах. Группы технически хорошо подготовлены, у них есть GPS-навигаторы и дорогостоящее оборудование, купленное в Минске.