Видео За занавесом: военно-религиозный пасхальный культ по-кремлевски

"Российская пропаганда на протяжении десяти лет использовала пожар в Доме профсоюзов, чтобы постфактум оправдать аннексию Крыма и поддержку самопровозглашенных "народных республик", а также распространить в России антиукраинские настроения. Более того, российские дипломаты регулярно организовывали выставки, конференции и круглые столы, заявляли с трибун международных организаций, что "неонацистские банды" и "каратели" устроили в Одессе "геноцид мирных жителей"", - написало в день памяти трагических событий российское оппозиционное издание "Медуза".

"Одесский Дом профсоюзов на российском ТВ сразу стали сравнивать с Хатынью. Это, кстати, был один из ранних случаев, когда обращение к памяти о Великой Отечественной войне использовали как прием, призванный пробудить в зрителях не столько скорбь и благоговение, сколько ярость. В ходе этой кампании было вброшено так много разных и часто противоречащих друг другу версий случившегося, что у аудитории не оставалось возможности отличить факты от вымысла. Рассказывали, что члены "Правого сектора" взяли здание штурмом, убивали, насиловали, пытали, расчленяли мужчин, женщин и детей. Пожар описывался как "спланированная бойня", которой предшествовал "приказ на уничтожение", а еще как "ритуальное убийство" и "специальная сатанистская операция". Была и история про якобы сожженную заживо беременную женщину - аналог фейка о "распятом мальчике", который появился на несколько месяцев позже. Исследователи дезинформации полагают, что именно ток-шоу нормализовали радикальные антизападные и антиукраинские позиции, а также способствовали поддержке самопровозглашенных "народных республик" в Донецкой и Луганской областях", - пишет "Медуза".