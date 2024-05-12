Видео За занавесом: военно-религиозный пасхальный культ по-кремлевски

Минувшая неделя в России была выходной: отмечали и празднование 1 мая, и православную Пасху. Несмотря на то, что пропагандисты ушли на отдых, промывка мозгов россиян на полную катушку продолжалась в новостях.
Одной из главных тем стала выставка в Москве захваченной русскими западной военной техники. В сюжетах новостей демонстрировались толпы людей, пришедших посмотреть на военные трофеи, и журналисты, вскарабкавшись на танки "Abrams", рассказывали о подвигах героической российской армии. Полное пафоса послание было недвусмысленным: Украина войну проигрывает, западная техника полыхает, а российская армия только и исключительно одерживает победы. О том, что в этой войне погибли или покалечены почти полмиллиона военнослужащих армии оккупантов (по данным Украины), не было сказано ни слова.
При этом в праздничной хронике 1 мая бросалось в глаза то, что из традиционного лозунга "Мир, труд, май" исчезло слово "мир".
В обширном сюжете о том, как с красными флагами отмечала 1 мая Коммунистическая партия России, были видны плакаты "Mай Mир Kрут". Стоит добавить, что и в пасхальных богослужениях молитвы читались за что и за кого угодно, только не за мир.
Одним из главных идеологических событий уходящей недели стал более чем часовой пресс-брифинг официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой по актуальным вопросам, который российское государственное телевидение транслировало полностью.
Наряду с тенденциозной речью Захаровой на брифинге, 5 мая российский МИД выступил с заявлением о том, что "враждебная линия" стран Балтии привела к разрыву большинства их связей с Россией", предупредив, что Москва ответит асимметричными мерами. Такой была реакция Кремля на заявления министров иностранных дел стран Балтии о том, что удары Украины по Крымскому мосту были бы совершенно легитимны.
Ложь Захаровой в стиле Геббельса
Примечательно, что Захарова начала свой брифинг с экскурса в прошлое в очередной попытке демонизировать Украину, показав ее как нацистское государство, сознательно развернувшее геноцид против русскоязычных. В очередной раз воспользовавшись затасканным приемом манипуляции фактами, Захарова преподнесла нейтрализацию реальных атак пророссийских боевиков как украинские репрессии против безоружных русскоязычных.
"Я хотела бы сконцентрироваться на конкретной дате. 2 мая исполнилось десять лет со дня трагических событий в Одессе. Тогда фашиствующие украинские молодчики учинили кровавую расправу над теми, кто выступал против госпереворота на Майдане, против политики новых властей в Киеве и разгула агрессивного национализма. Те, кто выступал против всего этого, наверное, понимали, куда это может привести", - так начала свое выступление Захарова. Речь идет о трагедии 2014 года в Одессе, когда в Доме профсоюзов сгорели 48 человек. Тут, правда, надо пояснить, что трагедия стала результатом противостояния между проукраинскими и пророссийскими активистами, а отнюдь не осуществленным украинцами сожжением мирных жителей.
"Российская пропаганда на протяжении десяти лет использовала пожар в Доме профсоюзов, чтобы постфактум оправдать аннексию Крыма и поддержку самопровозглашенных "народных республик", а также распространить в России антиукраинские настроения. Более того, российские дипломаты регулярно организовывали выставки, конференции и круглые столы, заявляли с трибун международных организаций, что "неонацистские банды" и "каратели" устроили в Одессе "геноцид мирных жителей"", - написало в день памяти трагических событий российское оппозиционное издание "Медуза".
"Одесский Дом профсоюзов на российском ТВ сразу стали сравнивать с Хатынью. Это, кстати, был один из ранних случаев, когда обращение к памяти о Великой Отечественной войне использовали как прием, призванный пробудить в зрителях не столько скорбь и благоговение, сколько ярость. В ходе этой кампании было вброшено так много разных и часто противоречащих друг другу версий случившегося, что у аудитории не оставалось возможности отличить факты от вымысла. Рассказывали, что члены "Правого сектора" взяли здание штурмом, убивали, насиловали, пытали, расчленяли мужчин, женщин и детей. Пожар описывался как "спланированная бойня", которой предшествовал "приказ на уничтожение", а еще как "ритуальное убийство" и "специальная сатанистская операция". Была и история про якобы сожженную заживо беременную женщину - аналог фейка о "распятом мальчике", который появился на несколько месяцев позже. Исследователи дезинформации полагают, что именно ток-шоу нормализовали радикальные антизападные и антиукраинские позиции, а также способствовали поддержке самопровозглашенных "народных республик" в Донецкой и Луганской областях", - пишет "Медуза".
И на своем пресс-брифинге Захарова тоже сравнила произошедшее в Одессе с Хатынью. В ее интерпретации "русскоязычная свободолюбивая Одесса" была как заноза для "Киевского режима", в связи с чем он так жестоко выступил против "мирных демонстрантов", которые лишь отстаивали свои права и язык. То, что "мирные демонстранты" на самом деле были боевиками и из Дома профсоюзов были обстреляны защитники Майдана, конечно, упомянуто не было.
Захватывающая дух ложь Захаровой продолжилась в связи с еще одной трагедией, которую идеологически изнасиловала пропагандистка.
"9 мая исполняется 10 лет другой трагической дате в истории современной Украины - бойне, устроенной боевиками запрещенных в России карательных батальонов "Азов" и "Днепр" против милиционеров Мариуполя. Тогда блюстители правопорядка отказались подчиняться киевскому режиму и выполнять преступный приказ о разгоне митинга горожан по случаю праздника Великой Победы. Превосходящие по численности нацисты пытались штурмом взять забаррикадировавшихся в городском отделе милиции правоохранителей. По милиции вёлся огонь. Им на помощь пришли местные жители. Но это не остановило бандеровцев, которые принялись расстреливать безоружных людей. Расправы над ними продолжились и 10 мая. Всего за те дни в городе были убиты десятки человек, более ста получили ранения.
Искренне скорбим с мариупольцами. Восхищаемся вашей волей и мужеством, сломить которые кровавому киевскому режиму оказалось не по зубам. После восьми лет неонацистской оккупации и террора Мариуполь вновь стал свободным и вместе с другими населенными пунктами ДНР проголосовал в сентябре 2022 года за возвращение в состав России. Убеждены, что впереди Мариуполь ждут поступательное развитие и процветание", - такой вишенкой на торте увенчала свою ложь Захарова.
На самом деле в тот день конфликт был спровоцирован нападением поддерживаемых Москвой боевиков-сепаратистов на здание управления внутренних дел Мариуполя. А после вторжения России в Украину россияне обстреливали Мариуполь так жестоко, что город превратился в руины и служит символом политики уничтожения гражданских объектов и жилых домов, которую во многих населенных пунктах Украины проводили и до сих пор проводят российские захватчики.
От Крымского моста до Молдовы
Целый раздел в речи Захаровой был посвящен высказываниям лидеров западных стран о том, что удары по Крымскому мосту легитимны. "Я хотела бы снова предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат сокрушительный удар возмездия", - подчеркнула представитель МИДа.
При этом Захарова рассказала, что российские суды продолжают оглашать приговоры на основании собранных следственным комитетом России доказательств для привлечения украинских неонацистов к ответственности за тяжкие преступления против мирного населения.
В свою очередь, по поводу слов британского премьера Дэвида Кэмерона о праве Киева бить по России британским оружием, Захарова отметила, что это "первое столь откровенное признание западным политиком ведения скрытой войны руками украинцев".
В речи Захаровой прозвучало также множество угрожающих и неприятных для Молдавии тезисов, свидетельствующих о том, что эта страна может стать следующей жертвой агрессора, если Россия не будет разгромлена в Украине.
"Запад превращает эту нацию в бессловесного раба. Мы продолжаем следить за событиями в Молдавии. Ее нынешние руководители, которые коллективно считают себя румынами, а не молдаванами, проводят политику внутренних репрессий по примеру политики Украины и стран Балтии и призванную превратить республику в бессильный придаток ЕС и НАТО", - подчеркнула Захарова.
Пасхальный милитаризм
В сюжетах о праздновании православной Пасхи пафос празднования был заметно окрашен в оттенки хаки. Никаких молитв о мире не произносилось. Патриарх всея Руси Кирилл на пасхальном ночном богослужении среди прочего заявил: "Мы молим Господа беречь святые рубежи нашей земли. Мы молимся за власти и армию, за тех, кто сегодня, в мирное время, теряет свои жизни, защищая Отечество".
Фактически эти слова Кирилла передали всем верующим послание о том, что Россия в опасности и ее надо защищать. Наблюдая за работой пропагандистов, можно лишь с грустью констатировать, насколько просто представить широким массам агрессора в качестве борца за свободу, а вторжение выдать за оборону.
Пасхальные сюжеты были в основном с фронта и оккупированных территорий, русские солдаты в них выступали как самые добрые христиане в мире, которые в боевых условиях со слезами на глазах отмечают Пасху. Этот христианский праздник стал удобным поводом для того, чтобы еще раз напомнить россиянам, что именно Россия является последним оплотом христианского мира перед царящим на Западе "сатанизмом".
Между тем The Guardian о пасхальных богослужениях в России заметил, что "мрачные, в политических оттенках, обряды прошли в то время, когда Россия запустила беспилотники и были ранены не менее шести человек, включая ребенка, и официальные лица заявили, что в результате удара российской ракеты на востоке Донецкой области Украины были убиты два человека".
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2023
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!