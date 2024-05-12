В воскресенье не будут работать пункты техосмотра CSDD

В воскресенье, 12 мая, пункты технического осмотра и центры обслуживания клиентов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) не будут работать, сообщили агентству LETA представители CSDD.
CSDD сообщает, что пункты технического осмотра не будут работать 12 и 19 мая.
CSDD является государственным акционерным обществом. Дирекция регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские права, проводит технические осмотры автомобилей и предоставляет другие услуги. Акционером CSDD является Министерство сообщения.
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