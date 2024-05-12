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В воскресенье не будут работать пункты техосмотра CSDD

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Техосмотр CSDD
Техосмотр CSDD Фото: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 12 мая, пункты технического осмотра и центры обслуживания клиентов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) не будут работать, сообщили агентству LETA представители CSDD.

CSDD сообщает, что пункты технического осмотра не будут работать 12 и 19 мая.

CSDD является государственным акционерным обществом. Дирекция регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские права, проводит технические осмотры автомобилей и предоставляет другие услуги. Акционером CSDD является Министерство сообщения.

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