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Видео В Белгороде обрушен подъезд многоэтажного жилого дома, погибли 15 человек (13)

rus.tvnet.lv
Обновлено 13 мая 2024, 08:40
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Twitter"/@jurgen_nauditt

Утром 12 мая губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил, что в результате интенсивного обстрела в Белгороде обрушился один из подъездов жилого десятиэтажного дома.

Обрушился один из подъездов десятиэтажного дома. Сообщается, что рухнули все десять этажей.

Позже произошло вторичное обрушение дома и обрушился и фрагмент крыши.

Местные службы спасения говорят, что пострадали не меньше 20 человек. Среди них трое спасателей, которые разбирали конструкции дома, когда произошло повторное обрушение.

Утром в понедельник, 13 мая, разбор завалов был завершен. По информации МЧС, погибли 15 человек, еще 17 были спасены.

Как утверждает Геннадий Гладков, обрушение было вызвано прямым попаданием снаряда, запущенного с украинской территории. Незадолго до инцидента в городе было объявлено предупреждение о ракетной атаке.

В свою очередь, в Минобороны России заявили, что здание получило повреждения после попадания фрагментов сбитой украинской ракеты.

В Минобороны России утверждают, что 12 мая в 11:40 в направлении Белгорода был выпущен снаряд реактивного комплекса "Точка-У", а также снаряды реактивной системы залпового огня РСЗО "Ольха" и РМ-70 "Вампир".

Системы ПВО сбили шесть снарядов "Точка-У", четыре снаряда РМ-70 "Вампир" и две ракеты РСЗО "Ольха".

Независимого подтверждения этой информации пока нет. Украинские официальные лица также пока не комментировали эту ситуацию.

 

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