Актриса Варвара Шмыкова о карьере и жизни в эмиграции: "Я вошла в ту дверь"

"Я еду в Россию сниматься... Я этого не могу представить сейчас", - сказала в интервью Анне Монгайт на телеканале "Дождь" российская актриса Варвара Шмыкова, осудившая полномасштабное военное вторжение РФ в Украину и проживающая сейчас в Германии.
Варвара Шмыкова призналась, что предложений съемок мало, но они есть. Тем не менее она сейчас "растит детей, живет жизнь и растит себя".
"С материальным вообще не проблема, но я безумно люблю свою профессию. Мне ее действительно не хватает.
Поэтому я ее себе придумываю. Если это не сделаю я - это не сделает никто", - объясняет актриса, добавляя, что она подтягивает английский, учит стихотворения и занимается самообразованием.
Она делится своими впечатлениями от осознания, что на ее спектакль в Амстердаме купили билеты 300 человек:
"Это круто. Такого еще не было. Я испытываю огромное удовольствие, когда я выхожу на сцену. Я испытываю огромное удовольствие, когда меня снимают камеры. Мне кажется... я вошла в ту дверь, Аня. Это абсолютно моя профессия".
Варвара Шмыкова - российская актриса театра и кино, блогер. Наиболее известной стала ее роль в сериале 2019 года "Чики". В 2022 году Варвара вышла замуж второй раз, а 11 июня 2023 года в Аргентине родила сына. После она с супругом и детьми эмигрировала в Германию.
Видео: Интервью с Варварой Шмыковой
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