Актриса Варвара Шмыкова о карьере и жизни в эмиграции: "Я вошла в ту дверь"

Варвара Шмыкова призналась, что предложений съемок мало, но они есть. Тем не менее она сейчас "растит детей, живет жизнь и растит себя".

"С материальным вообще не проблема, но я безумно люблю свою профессию. Мне ее действительно не хватает.

Поэтому я ее себе придумываю. Если это не сделаю я - это не сделает никто", - объясняет актриса, добавляя, что она подтягивает английский, учит стихотворения и занимается самообразованием.

Она делится своими впечатлениями от осознания, что на ее спектакль в Амстердаме купили билеты 300 человек:

"Это круто. Такого еще не было. Я испытываю огромное удовольствие, когда я выхожу на сцену. Я испытываю огромное удовольствие, когда меня снимают камеры. Мне кажется... я вошла в ту дверь, Аня. Это абсолютно моя профессия".

Варвара Шмыкова - российская актриса театра и кино, блогер. Наиболее известной стала ее роль в сериале 2019 года "Чики". В 2022 году Варвара вышла замуж второй раз, а 11 июня 2023 года в Аргентине родила сына. После она с супругом и детьми эмигрировала в Германию.

Видео: Интервью с Варварой Шмыковой

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