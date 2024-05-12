Фото и видео Донс с латвийской делегацией возвращается на родину

Ранее сообщалось, что Донс в субботу, 11 мая, принял участие в финале песенного конкурса "Евровидение", который прошел в Malmo Arena в Мальмё, Швеция. Песня Hollow, исполненная певцом, в конкуренции 25 песен заняла 16-е место. Победителем конкурса стал представитель Швейцарии Немо.

Сообщалось, что Латвия набрала в финале 64 очка. Жюри присудило 36 баллов. Донс получил один балл от Эстонии, два - от Польши, три - от Великобритании, четыре - от Дании и Испании, пять баллов присудило мальтийское жюри, а шесть - жюри Люксембурга и Грузии.

Зрители проголосовали следующим образом: Грузия отдала Латвии один балл, Нидерланды - два, Эстония - три, Литва, Великобритания и Дания - четыре, Ирландия и Украина - пять баллов.

В этом году победу одержала Швейцария - Немо (Nemo) с 591 баллом от жюри и зрителей. На втором месте - Хорватия (547), а на третьем - Украина (453).

Видео: Донс комментирует попадание в финал "Евровидения"

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