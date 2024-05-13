Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая: перемещение Меркурия и два опасных дня

В скором времени нас ждут перемены, так как в среду Меркурий изменит знак своего пребывания. Опасными днями будут 13 и 18 мая, когда произойдут неблагоприятные аспекты между ночными светилами, предупреждают астрологи DailyHoro.
Вопреки субъективным ожиданиям, несмотря на негативные аспекты, возможны будут и положительные изменения.
Овен
Главный плюс Овнов - их сила духа. Именно она поможет им оставаться на плаву в это сложное время. Астрологи советуют придерживаться планов и начать искать себя в новых областях. Творческий настрой укажет верный путь в любви. Не нужно бояться привносить что-то новое в семейную жизнь, в бизнес, но делать это лучше осторожно. Возможно, придется часто проходить сквозь огонь и воду, поэтому не стоит забывать о здравом смысле.
Телец
Тельцам эксперты советуют придерживаться своих принципов, а также следовать законам морали. Поступать хорошо - это не значит оставаться аутсайдером во всем и всегда. Поступать по совести - -удел сильных людей, которые верят в справедливость. Избежать неприятностей не получится, если Тельцы будут искать конфликты. Можно попробовать отдать предпочтение отдыху и работе в уединении.
Близнецы
Астрологи советуют Близнецам ставить перед собой исключительно посильные задачи. Не следует ни в чем гнать лошадей. Важно обрести немного больше терпения. Придерживаясь плана, Близнецы смогут сделать обозримое будущее менее непредсказуемым. Что касается работы, то все будет хорошо до тех пор, пока представители данного знака не начнут лениться или перекладывать ответственность на других людей.
Рак
Ракам с 13 по 19 мая нельзя игнорировать логику. Действуя по наитию, люди данного знака не избавятся от проблем, а создадут новые трудности на своем пути. Шестое чувство будет полезным, но только в самых критических ситуациях. Интуиция подводить будет только в том случае, если Раки возложат на нее всю ответственность. Это плохая неделя для покупок. Желательно купить все самое необходимое до среды.
Лев
Что касается общения с людьми, то Львам не нужно их удерживать рядом с собой. Надо давать друзьям, близким и второй половинке свободу. Вероятно, будет сложно удержаться от покупок, так что придется относиться к деньгам осмотрительнее, аккуратнее. Если Львы в поисках, то им нужно знакомиться и делать вещи, которые они не позволяли себе ранее. Это тот самый период, когда можно влюбить в себя кого угодно, но только если не торопить события.
Дева
Дев на этой неделе будут часто разочаровывать и обижать, но не нужно спешить отправлять людей в черный список одного за другим. Так Девы рискуют остаться совсем одни. Наоборот, нужно проявлять активность и быть дипломатичнее. Важно помогать людям, чтобы потом они помогли Девам. Всем, кто находится на стадии поиска любви, стоит помнить, что шансы встретить любовь сейчас гораздо меньше, чем обычно.
Весы
Весам будет необходима предельная осторожность во всем. Не стоит брать деньги в долг, оформлять кредиты. Если что-то не получается, это будет сигналом к тому, что нужно усерднее трудиться и расширять кругозор. С 13 по 19 мая люди данного знака могут утратить свою уверенность. Трудности, вызванные страхами и комплексами, будут больно бить по самолюбию и кошельку.
Скорпион
Венера будет давать Скорпионам силы и энергию, но из-за негатива Меркурия представителям данного знака может недоставать капельки удачи в трудных ситуациях. Не исключено, что с 13 по 19 мая Скорпионов постараются обвести вокруг пальца. Обман - это то, чего стоит опасаться больше всего. Также астрологи советуют и самим Скорпионам не идти на хитрости ради наживы. Такой подход спровоцирует появление черной полосы.
Стрелец
Стрельцам временно лучше отказаться от смены обстановки и путешествий. Пребывание дома сейчас будет очень благотворно влиять на их энергетику. Стрельцы могут сейчас излучать чуть большую уверенность, чем все другие знаки, поэтому вероятность стать успешнее будет выше. Их ожидает очень важное время, когда придется принимать решения, совершать дорогостоящие покупки.
Козерог
Козерогам отказываться от поддержки, особенно в такой трудный период, как неделя с 13 по 19 мая, точно не стоит. Эта неделя прекрасно подходит для поисков новой работы. Планеты создадут для Козерогов довольно полярные условия. Меркурий окажет сопротивление при попытках начать какие-то новые дела, а также поспособствует нарушению нормального хода жизни. Зато Венера даст кучу энергии на то, чтобы преодолеть все невзгоды.
Водолей
Водолеям всю неделю лучше полностью посвятить делам - домашним, рабочим. В любви, как и на работе или в бизнесе, важно будет правильно оценить ситуацию и расставить приоритеты. Очень затруднительным станет изучение языков, общение с незнакомцами, работа в команде. В спорах лучше проявить сдержанность, иначе можно будет наткнуться на опасного и крайне неприятного человека.
Рыбы
Сейчас Рыбам лучше не выкладываться по полной. Астрологи советуют просто отдохнуть. Венера постарается залатать все энергетические пробоины, образованные Меркурием. Возможно противостояние взглядов с другими людьми, что негативно отразится на настроении Рыб. Людям данного знака стоит помнить о том, что если нельзя изменить обстоятельства, лучше изменить свое отношение к ним. Это должно помочь.
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