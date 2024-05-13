Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая: перемещение Меркурия и два опасных дня

Рак

Ракам с 13 по 19 мая нельзя игнорировать логику. Действуя по наитию, люди данного знака не избавятся от проблем, а создадут новые трудности на своем пути. Шестое чувство будет полезным, но только в самых критических ситуациях. Интуиция подводить будет только в том случае, если Раки возложат на нее всю ответственность. Это плохая неделя для покупок. Желательно купить все самое необходимое до среды.

Лев

Что касается общения с людьми, то Львам не нужно их удерживать рядом с собой. Надо давать друзьям, близким и второй половинке свободу. Вероятно, будет сложно удержаться от покупок, так что придется относиться к деньгам осмотрительнее, аккуратнее. Если Львы в поисках, то им нужно знакомиться и делать вещи, которые они не позволяли себе ранее. Это тот самый период, когда можно влюбить в себя кого угодно, но только если не торопить события.

Дева

Дев на этой неделе будут часто разочаровывать и обижать, но не нужно спешить отправлять людей в черный список одного за другим. Так Девы рискуют остаться совсем одни. Наоборот, нужно проявлять активность и быть дипломатичнее. Важно помогать людям, чтобы потом они помогли Девам. Всем, кто находится на стадии поиска любви, стоит помнить, что шансы встретить любовь сейчас гораздо меньше, чем обычно.

Весы