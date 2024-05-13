В средних школах начинаются централизованные экзамены

На этой неделе, 15 мая, учащиеся средних школ также будут сдавать экзамен по латышскому языку оптимального уровня и экзамен по латышскому языку и литературе повышенного уровня, а 17 мая - экзамен по культуре и искусству повышенного уровня.

Экзамены у учащихся 9-х классов начнутся 22 мая с экзамена по английскому, немецкому и французскому языкам.

В этом учебном году выпускникам основных и средних школ для успешной сдачи экзамена необходимо набрать не менее 15%.

Учебный год в 9-х классах закончится 14 июня, а у 12-х классов - 21 июня.

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