София из Николаева: "Украинцы могут поучиться у латышей любви к родному языку"

"Я бы хотела вернуться домой", - не скрывает София. Родителей и брата она не видела уже 2,5 года. О возвращении сейчас девушка не думает: "Пока война и такое состояние в стране, я бы, наверно, воздержалась от дальнейшей жизни там [в Украине. - Прим. ред.]".

Детство Софии было тяжелым. В раннем возрасте она потеряла отца: "Я училась в интернате, и всю неделю я находилась там со своим братом и сестрой, потому что мама моя работала, бабушка - тоже и они не могли полностью обеспечивать нас вниманием, финансово. Поэтому в интернате нам давали все, что нам было нужно".

Мама и бабушка Софии Фото: Jānis Škapars/TVNET

После школы София поступила в педагогический и параллельно работала официанткой, а после устроилась няней. Ее жизнь состояла из учебы и работы. У девушки не было времени гулять или отдыхать. Она хотела получить диплом заслуженно.