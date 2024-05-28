София из Николаева: "Украинцы могут поучиться у латышей любви к родному языку"

"Я хотела спокойно жить свою жизнь", - со слезами говорит 24-летняя София Пиюренко из Николаева. Перед войной она жила и работала в Одессе, потому что хотела быть ближе к морю. Потому ей так близка Латвия.
RUS TVNET продолжает документальный проект "Один день с украинцем в Латвии", показывая истории людей, которые не выбирали, уезжать ли им из родной страны. За них это решила война. Латвия стала укрытием для них, но стала ли гостеприимным домом?
"Я бы хотела вернуться домой", - не скрывает София. Родителей и брата она не видела уже 2,5 года. О возвращении сейчас девушка не думает: "Пока война и такое состояние в стране, я бы, наверно, воздержалась от дальнейшей жизни там [в Украине. - Прим. ред.]".
Детство Софии было тяжелым. В раннем возрасте она потеряла отца: "Я училась в интернате, и всю неделю я находилась там со своим братом и сестрой, потому что мама моя работала, бабушка - тоже и они не могли полностью обеспечивать нас вниманием, финансово. Поэтому в интернате нам давали все, что нам было нужно".
После школы София поступила в педагогический и параллельно работала официанткой, а после устроилась няней. Ее жизнь состояла из учебы и работы. У девушки не было времени гулять или отдыхать. Она хотела получить диплом заслуженно.
После выпускного она на какое-то время уехала за границу, а в 2020 году, в пандемию, вернулась в Украину и переехала в Одессу. Там было лучше с работой, там жила ее родная сестра с детьми. В Одессе до начала войны София работала воспитателем и частным образом няней в семье.
В середине февраля украинские СМИ уже писали о возможной войне. Ее сестра с мужем уже оформляли страховки, рассматривали план, как они будут выезжать из Украины, но Софии об этом не говорили. Когда она поняла, что сестра о ней не думает, она договорилась с семьей, где работала, чтобы в случае войны они взяли ее с собой.
23 февраля 2022 года София засыпала нервно. Проснулась она от того, что в ее дверь ломились. Хозяйка квартиры разбудила девушку словами о том, что началась война. В 8 утра она вместе со своими работодателями выехала из страны. Но их пути разошлись в Праге - семья хотела ехать в другую страну, а София не хотела уезжать далеко от Украины:
"У меня была на тот момент знакомая в Латвии, которая согласилась помочь мне, и поэтому я сюда приехала к ней в гости. Я посчитала, что это идеальный вариант на тот момент ближе к Украине и в новом окружении".
Тогда София не думала, что она здесь останется. Ее мама и отчим остались в Николаеве. Она считает, что ей повезло, что ее новым домом стала именно Латвия.
"Украинцы могут поучиться у латышей любви к родному языку", - считает девушка. Она учит латышский и уже свободно говорит на нем ежедневно.
София живет в Риге и работает баристой. Ей ее работа и окружение очень нравится:
"Я считаю, что мне во всем повезло. Я везучий человек. Люди мне говорят, что я очень хорошо знаю латышский, что у меня нет акцента и чтобы я дальше старалась".
Галерея: Один день с украинцем в Латвии
София гордится тем, что "не сидит на пособии", а совершенствует язык, работает и самостоятельно снимает квартиру.
О будущем она не думает, но ей очень хотелось бы вернуться домой:
"Когда меня спрашивают, что ты планируешь дальше, чем ты планируешь заниматься и жить?.. В Украине я думала об одном, что моя семья, моя работа и вся жизнь будет только здесь, на этой земле и нигде больше. Европа, заграница - только для путешествий. И сейчас, когда я нахожусь здесь...
я уже два года в Риге... я все равно думаю о том, что я бы хотела свою жизнь, полную жизнь прожить в Украине. Не здесь. Потому что в любом случае здесь я не свой человек".
*Создано в рамках проекта Ukraine Reporting Innovation Fund при поддержке Балтийского центра развития СМИ и посольства США в Риге.
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