Комитет парламента Грузии поддержал закон об "иноагентах" в третьем чтении

Правительство Грузии утверждает, что данный законопроект "имеет важное значение для укрепления государственного суверенитета". "В этом вопросе недопустим компромисс, так как этот закон уменьшит поляризацию в обществе", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он также выразил уверенность, что правящей партии удастся преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили, которая выступает против принятия данного закона. Против "российского закона" в Грузии в последние недели проходят массовые протесты, в ходе которых задерживают десятки человек.

Международная поддержка протестующих в Грузии

Грузия с декабря 2023 года официально является кандидатом на вступление в Евросоюз. Брюссель призывает Тбилиси отказаться от принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и критикует насилие по отношению к демонстрантам, выступающим против этого закона.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк также призвал власти Грузии отозвать законопроект и "начать диалог" с представителями гражданского общества и медиаорганизациями. В поддержку протестующих также выступили президент Молдовы Майя Санду и глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём. В Госдепартаменте США заявили, что "враждебная риторика правительства и поддержка антидемократического законодательства ставят евроатлантическое будущее Грузии под угрозу".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!