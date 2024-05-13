Гардероб Меган в Нигерии: украшения Дианы и яркие наряды

В первый день в Нигерии Меган выбрала платья пастельных и землистых тонов, но во второй части путешествия неожиданно появились яркие и редкие цвета.

Фото: Reuters/ScanPix

Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Из аксессуаров герцогиня выбрала золото, украшения из натуральных материалов, а также цепочку с кулоном, принадлежащую принцессе Диане.

Фото: AFP / Scanpix

Фото: AFP/SCANPIX

Как отметили поклонники королевской семьи, ярко-желтое платье, которое Меган сочетала с шарфом с нигерийским этническим узором, она уже надевала один раз на день рождения своего сына Арчи. Это тоже не характерно для Меган - дважды появляться на публике в одном и том же наряде.

Фото: AFP / Scanpix

Фото: AP/Scanpix

Фото: Reuters/ScanPix

Меган выбрала еще один интересный наряд - белую блузку и полосатую тканевую юбку.

Фото: Reuters/ScanPix

Фото: Reuters/ScanPix

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