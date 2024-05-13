Гардероб Меган в Нигерии: украшения Дианы и яркие наряды

Герцоги Сассекские - принц Гарри и Меган - прибыли в Нигерию на три дня, чтобы насладиться местным восхищением и гостеприимством. Пара посетила несколько общественных мест, и, конечно же, особое внимание герцогиня уделила гардеробу.
В первый день в Нигерии Меган выбрала платья пастельных и землистых тонов, но во второй части путешествия неожиданно появились яркие и редкие цвета.
Из аксессуаров герцогиня выбрала золото, украшения из натуральных материалов, а также цепочку с кулоном, принадлежащую принцессе Диане.
Как отметили поклонники королевской семьи, ярко-желтое платье, которое Меган сочетала с шарфом с нигерийским этническим узором, она уже надевала один раз на день рождения своего сына Арчи. Это тоже не характерно для Меган - дважды появляться на публике в одном и том же наряде.
Меган выбрала еще один интересный наряд - белую блузку и полосатую тканевую юбку.
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