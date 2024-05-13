Таким образом, злоупотребив своим служебным положением, которым ему предоставлено право единолично принимать решения о заключении договоров и соглашений, ректор ЛУ умышленно растратил финансовые средства вуза, причинив ему материальный ущерб в размере 63 379 евро, заявила прокуратура.

За злоупотребление служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа с лишением права занимать определенную должность на срок до пяти лет.

Муйжниекс ранее заявил агентству LETA, что действовал законно и в интересах ЛУ. Об этом, по его словам, свидетельствует решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) о признании выплаты бывшим работникам ЛУ денег законной, а также заключение совета Государственного контроля.

В свою очередь в прокуратуре заявляют, что дело заведено именно по заявлению Госконтроля, так как выявлена незаконная выплата пособий.

Как сообщалось, согласно результатам ревизии Госконтроля, двум сотрудникам ЛУ, с которыми заключены соглашения о двухлетнем ограничении на профессиональную деятельность, необоснованно было выплачено 19 474 евро.

Госконтроль обратился с этими выводами в Генеральную прокуратуру, которая передала дело в KNAB.

Муйжниекс как руководитель ЛУ в то время является единственным обвиняемым по уголовному процессу. Меры пресечения к нему не применены.

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