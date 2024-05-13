Рижский городской суд в Видземском предместье оправдал бывшего ректора Латвийского университета (ЛУ) Индрикиса Муйжниекса по уголовному делу о незаконной выплате пособий уходящим с работы сотрудникам вуза, сообщили агентству LETA в суде.
Прокурор требовал признать Муйжниекса виновным в злоупотреблении служебным положением и назначить ему штраф в размере 31 000 евро с лишением права занимать должности в госуправлении сроком на два года.
Прокуратура подаст протест на решение суда, поскольку гособвинение не сомневается в виновности Муйжниекса и в материалах дела имеется достато доказательств его вины.
Как сообщалось, дело против Муйжниекса было начато на основании заключенного с несколькими работниками вуза соглашения об ограничении их профессиональной деятельности после прекращения трудовых отношений с ЛУ. Прокуратура считает, что ректор нарушил закон, заключив такое соглашение, а Муйжниекс уверен, что действовал законно и в интересах вуза.
Согласно обвинению, ректор ЛУ в 2019 году заключил с четырьмя сотрудниками соглашение о прекращении трудовых отношений по согласию сторон. Согласно закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений при прекращении трудовых отношений по взаимному согласию выходное пособие может выплачиваться в размере 70% от установленного работнику среднемесячного заработка, однако ректор ЛУ обязался выплатить каждому из этих работников компенсацию за увольнение в размере среднего заработка за четыре месяца.
Таким образом, злоупотребив своим служебным положением, которым ему предоставлено право единолично принимать решения о заключении договоров и соглашений, ректор ЛУ умышленно растратил финансовые средства вуза, причинив ему материальный ущерб в размере 63 379 евро, заявила прокуратура.
За злоупотребление служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа с лишением права занимать определенную должность на срок до пяти лет.
Муйжниекс ранее заявил агентству LETA, что действовал законно и в интересах ЛУ. Об этом, по его словам, свидетельствует решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) о признании выплаты бывшим работникам ЛУ денег законной, а также заключение совета Государственного контроля.
В свою очередь в прокуратуре заявляют, что дело заведено именно по заявлению Госконтроля, так как выявлена незаконная выплата пособий.
Как сообщалось, согласно результатам ревизии Госконтроля, двум сотрудникам ЛУ, с которыми заключены соглашения о двухлетнем ограничении на профессиональную деятельность, необоснованно было выплачено 19 474 евро.
Госконтроль обратился с этими выводами в Генеральную прокуратуру, которая передала дело в KNAB.
Муйжниекс как руководитель ЛУ в то время является единственным обвиняемым по уголовному процессу. Меры пресечения к нему не применены.
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