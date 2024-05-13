Ринкевич вручил орден командующему армией Канады

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи президент вручил Эйру орден Виестурса за значительный вклад в сотрудничество Латвии и Канады в военной сфере, укрепление безопасности и обороны Латвии.

Генерал Эйр активно участвовал в обеспечении и повышении обороноспособности Латвии, поддерживая развитие и совершенствование боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии с канадской стороны, а также призывая активно участвовать в расширении другие страны альянса.

Также Эйр внес неоценимый вклад в отстаивание концептуальной поддержки усиления обороноспособности Латвии в правительстве Канады.

Во время встречи президент поблагодарил командующего за военное присутствие Канады в Латвии и готовность расширять его до уровня бригады. Ринкевич также заверил в готовности Латвии как принимающей страны оказать полную поддержку наращиванию присутствия канадских вооруженных сил.

Президент и генерал обменялись мнениями о работе, которую необходимо проделать для укрепления обороны Балтийского региона перед Вашингтонским саммитом НАТО, а также о поддержке Украины.

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