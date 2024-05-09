Привыкнуть к климату не проблема. Как канадские солдаты чувствуют себя в Латвии?

В настоящее время на военной базе Адажи ежедневно находятся около 600 канадских солдат. Осенью число канадских военных в Латвии увеличится до двух тысяч. Как сейчас себя чувствуют канадские солдаты в Латвии? Об этом рассказывает портал Lsm.lv
Канадец Джеймс рассказал: "Я был здесь в 2018 году. В то время я выполнял другие обязанности. Здесь, на военной базе Адажи, за последние пять лет многое изменилось. Очень приятно вернуться назад и увидеть изменения. База стала намного больше, здесь стало больше людей. Это большая команда, и я очень рад вернуться".
Канадцы прибыли в Адажи со своей военной техникой. Канадский контингент состоит из военнослужащих, которые отвечают за исправность военной техники и которые при необходимости спешат на помощь, если, например, во время военных учений что-то сломается или застрянет.
Канадский солдат Пол поделился: "Я здесь, чтобы чинить тяжелую технику. Моя главная обязанность - быть одним из членов команды по оказанию помощи. Я вожу большой армейский эвакуатор. Если что-то поломается, мы починим это и вернем на поле боя".
Пол впервые в Латвии, и ему здесь нравится. "Мы здесь с декабря. Мне здесь нравится. День солнечный, хороший", - признался он.
С коллегой согласился и Дэвид, который также отвечает за военную технику. "Здесь действительно хорошо. Я удивлен, насколько хороша эта страна. Я хотел бы вернуться сюда, если у меня будет такая возможность", - сказал он.
Больше всего Пола радует природа в Латвии. "Мне нравится бегать. За пределами базы есть тропы, и мне нравится по ним бегать. Мне нравится здесь природа", - заявил мужчина.
Канадцы без проблем привыкают к латвийскому климату.
"Честно говоря, погода не сильно отличается от той, что дома. В январе было холодно, но и в Канаде то же самое. Мы приспособились, как могли. Солдату тяжело зимой, где бы он ни находился. Но мы к этому привыкли", - отметил Джеймс. Больше всего в Латвии ему нравятся люди, живущие здесь.
"У меня была возможность познакомиться со многими дружелюбными людьми - неважно, в Адажи, Риге или где-то еще. Люди в Латвии добрые и отзывчивые", - признался он.
Осенью количество канадцев на военной базе Адажи значительно увеличится, сформировав отдельную бригаду.
"Мы собираемся перейти от 600 человек, которые находятся здесь сейчас, к примерно 2000 человек", - сказал Джеймс.
Наряду с увеличением количества солдат в Адажи увеличится и количество единиц канадской военной техники, что значительно укрепит обороноспособность Латвии.
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