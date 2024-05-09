Привыкнуть к климату не проблема. Как канадские солдаты чувствуют себя в Латвии?

Канадец Джеймс рассказал: "Я был здесь в 2018 году. В то время я выполнял другие обязанности. Здесь, на военной базе Адажи, за последние пять лет многое изменилось. Очень приятно вернуться назад и увидеть изменения. База стала намного больше, здесь стало больше людей. Это большая команда, и я очень рад вернуться".

Канадцы прибыли в Адажи со своей военной техникой. Канадский контингент состоит из военнослужащих, которые отвечают за исправность военной техники и которые при необходимости спешат на помощь, если, например, во время военных учений что-то сломается или застрянет.

Канадский солдат Пол поделился: "Я здесь, чтобы чинить тяжелую технику. Моя главная обязанность - быть одним из членов команды по оказанию помощи. Я вожу большой армейский эвакуатор. Если что-то поломается, мы починим это и вернем на поле боя".

Пол впервые в Латвии, и ему здесь нравится. "Мы здесь с декабря. Мне здесь нравится. День солнечный, хороший", - признался он.