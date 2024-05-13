К 2030 году вряд ли что-то улучшится: "Газпром" ждут трудные времена

На прошлой неделе "Газпром" сообщил о рекордных убытках за последние 25 лет. В 2023 году чистый убыток компании составил $6,9 млрд. Это связано с тем, что "Газпром" не может полностью компенсировать потерю европейского рынка. Хотя компания и начала экспортировать газ по альтернативным направлениям, например в Китай, улучшить ситуацию она сможет не раньше 2030 года, говорится в отчете британского Минобороны.

"Газпрому" удалось переориентировать часть своих поставок на другие рынки, однако они составляют лишь 5-10% от прежнего объема экспорта в Европу. Увеличение объемов дальнейших поставок напрямую зависит от реализации инфраструктурных проектов на восточном направлении, например, строительства газопровода "Сила Сибири 2", который должен соединить Сибирь с Китаем.

Британские аналитики говорят, что высокие налоги на "Газпром" за последние два года ударили по способности компании инвестировать в новые рынки. В 2023 году "Газпром" заплатил в российский бюджет 28 миллионов долларов налогов, что составляет 9% доходов всех российских госкомпаний.

Британская разведка также добавляет, что Россия, скорее всего, усилит налоговое давление на "Газпром", в результате чего компания будет вынуждена сократить запланированные в этом году инвестиции как минимум на 15%.

Чтобы справиться с финансовым кризисом, "Газпром" на прошлой неделе объявил, что ищет покупателей на недвижимость компании в Москве и Московской области. На продажу выставлены офисные здания, курортные комплексы и парковка.

Хотя "Газпром" управляет крупнейшими запасами газа на Земле, бизнес компании стал убыточным, поскольку "Газпром" несет очень большие убытки, и на данный момент невозможно предсказать, когда эту ситуацию удастся изменить.

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