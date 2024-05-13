Министры встретятся с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, председателем парламента Шалвой Папуашвили, министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили, а также с представителями парламентской оппозиции.

В рамках рабочего визита у министров также запланированы встречи с представителями правительства Грузии и неправительственных организаций.

В ходе визита будут обсуждаться актуальные события в Грузии, в том числе вызвавший многочисленные протесты законопроект о прозрачности иностранного влияния, процесс реформирования Грузии в связи с ее интеграцией в Евросоюз, в также укрепление устойчивости к угрозам со стороны России.

Как сообщалось, страны Балтии и Скандинавии отмечают, что рассматриваемый в парламенте Грузии называемый закон об иностранных агентах несовместим с европейскими нормами и ценностями. Если закон будет принят, он позволить оказывать давление на СМИ и гражданские организации, которые имеют важное значение в продвижении Грузии к членству в ЕС.

В заявлении подчеркивается, что утверждения грузинских властей о том, что предложенный законопроект схож с проектами правовых актов ЕС, являются необоснованными и вводящими в заблуждение. Страны призывают политических лидеров Грузии изменить позицию по вопросу принятия законопроекта.

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