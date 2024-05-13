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В Лиепае голодная девочка просила помощи у соседей. Мать в это время была пьяна

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Девочка. Иллюстративное фото
Девочка. Иллюстративное фото Фото: arrowsmith2/Shutterstock

В субботу, 11 мая, жители лиепайского микрорайона Яунлиепая вызвали Государственную полицию после того, как заметили четырехлетнюю девочку, которая рассказала, что хочет есть, сообщает портал liepajniekiem.lv.

Девочка ходила по двору дома и говорила, что ничего не ела. Из окна квартиры был слышен плач ребенка.

У дверей полицию встретила мать, явно находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Полиция обнаружила, что по всей квартире валяются пустые бутылки из-под спиртного, а само жилище находится в грязном состоянии. Вещи и одежда ребенка также были разбросаны.

Представитель полиции Мадара Шершнева рассказала порталу, что девочка утверждала, что весь день ничего не ела. На место также прибыли медики, которые осмотрели ребенка и, к счастью, не обнаружили никаких угроз ее жизни.

Затем девочку доставили в безопасную среду.

В полиции возбуждено дело об административном правонарушении за присмотр за ребенком в состоянии алкогольного опьянения. Также о случившемся сообщили в Лиепайскую социальную службу и сиротский суд.

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