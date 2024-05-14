По сообщениям корреспондента AFP, Блинкен прибыл в Киев, чтобы заверить Украину в поддержке со стороны США.

Блинкен приехал поездом из Польши и в ближайшее время встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В первую очередь эта поездка направлена на то, чтобы послать четкий сигнал украинцам, которые, очевидно, находятся в очень трудном положении как в связи с боями на восточном фронте, так и в связи с тем, что российские войска расширяют трансграничные атаки в Харьковской области", - передает слова высокопоставленного члена американской делегации Русская служба BBC.

Это уже четвертый приезд Блинкена в Киев с начала полномасштабного российского вторжения.

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