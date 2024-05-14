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СМИ: госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев (2)

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом. Фото: Brendan Smialowski

Утром во вторник, 14 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на корреспондента AFP, который сопровождает главу Госдепа в поездке.

По сообщениям корреспондента AFP, Блинкен прибыл в Киев, чтобы заверить Украину  в поддержке со стороны США.

Блинкен приехал поездом из Польши и в ближайшее время встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В первую очередь эта поездка направлена на то, чтобы послать четкий сигнал украинцам, которые, очевидно, находятся в очень трудном положении как в связи с боями на восточном фронте, так и в связи с тем, что российские войска расширяют трансграничные атаки в Харьковской области", - передает слова высокопоставленного члена американской делегации Русская служба BBC.

Это уже четвертый приезд Блинкена в Киев с начала полномасштабного российского вторжения.

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