Утром во вторник, 14 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на корреспондента AFP, который сопровождает главу Госдепа в поездке.
По сообщениям корреспондента AFP, Блинкен прибыл в Киев, чтобы заверить Украину в поддержке со стороны США.
Блинкен приехал поездом из Польши и в ближайшее время встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"В первую очередь эта поездка направлена на то, чтобы послать четкий сигнал украинцам, которые, очевидно, находятся в очень трудном положении как в связи с боями на восточном фронте, так и в связи с тем, что российские войска расширяют трансграничные атаки в Харьковской области", - передает слова высокопоставленного члена американской делегации Русская служба BBC.
Это уже четвертый приезд Блинкена в Киев с начала полномасштабного российского вторжения.
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