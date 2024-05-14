В Иракском Курдистане арестован контрабандист мигрантов "Скорпион"

В иракском автономном регионе Курдистан арестован контрабандист мигрантов по прозвищу "Скорпион", который разыскивается в нескольких европейских странах, сообщили местные власти в понедельник, 14 мая.
"После тщательного расследования и обмена разведывательной информацией "Скорпион" был найден и задержан 12 мая", - заявили силы безопасности Курдистана.
"Скорпион", настоящее имя которого Барзан Маджид, был задержан в городе Сулеймания по запросу Интерпола, сообщил власти Курдистана.
"Мы допросим его и будем действовать соответственно", — добавил власти.
В журналистском расследовании BBC "Поймать скорпиона", опубликованном на прошлой неделе, передвижения Маджида был отслежен до города Сулеймания.
В интервью BBC он рассказал, как ввязался в бизнес по контрабанде людей в 2016 году, когда Европа переживала массовый приток мигрантов.
BBC проинформировала "власти Великобритании и Европы" о своих выводах в ходе этого расследования.
BBC выяснила, что в период с 2016 по 2021 год "банда Скорпиона контролировала значительную часть людей, занимающихся контрабандой между Европой и Великобританией".
26 членов этой банды были осуждены в Великобритании, Франции и Бельгии.
Суд в Бельгии заочно признал Маджида виновным в контрабанде людей и в октябре 2022 года приговорил его к 10 годам тюремного заключения.
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