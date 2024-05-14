Объявлен дополнительный концерт Валерия Меладзе в Юрмале

Зимний концерт Валерия Меладзе в "Арена Рига" прошел с грандиозным успехом и полным аншлагом, а летний в Юрмале - продан за четыре месяца до концерта. В связи с огромным зрительским интересом, объявлено дополнительное выступление 26 августа в зале "Дзинтари".
Валерий Меладзе горячо любим латвийской публикой. На его счету десятки композиций, ставших классикой жанра, и хорошо известных слушателям по всему миру. Каждая его песня наполнена глубоким смыслом, а бархатный голос мало кого оставляет равнодушным. Аудитория певца заметно помолодела. Его талант, а также тематика и неподдельная душевность лирики находит отклик в сердцах слушателей всех возрастов — от давних ценителей его творчества до самых юных слушательниц.
Репертуар певца написан его братом Константином Меладзе. Творческий тандем братьев, шикарный голос редкого тембра одного и композиторский дар другого, многие годы дарит слушателям проникновенные истории любви и страсти, исполненные с неповторимой душевностью и харизмой. Каждая композиция написана с неподдельной верой в чудо, настоящую любовь и спета с искренней чувствительностью, душевной нежностью.
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