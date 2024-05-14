Объявлен дополнительный концерт Валерия Меладзе в Юрмале

Валерий Меладзе горячо любим латвийской публикой. На его счету десятки композиций, ставших классикой жанра, и хорошо известных слушателям по всему миру. Каждая его песня наполнена глубоким смыслом, а бархатный голос мало кого оставляет равнодушным. Аудитория певца заметно помолодела. Его талант, а также тематика и неподдельная душевность лирики находит отклик в сердцах слушателей всех возрастов — от давних ценителей его творчества до самых юных слушательниц.