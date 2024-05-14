Тренер по фитнесу обвинила Ольгу Камбалу в плагиате

Я не хочу, чтобы мое имя было запятнано, потому что тогда люди будут обвинять меня, говорить, что я составила план и так сказала. Нет! Мне не нравится, что используют мое имя!" - возмущается Жука.

В свою очередь Ольга Камбала недоумевает, почему Ирина, если ей что-то не нравится, не связалась с ней и не обсудила эти вопросы. Ольга в разговоре поясняет, что не чувствует, что что-то нарушила, и не использует имя Ирины Жуки злонамеренно.

К обсуждению присоединился и муж Ольги Каспар, защищая жену: "Ольга просто хотела поблагодарить своего тренера, поэтому и упомянула ее имя, но то, что мы рассказываем и показываем в Telegram-канале, никак не связано с этим тренером. Мы показываем нашу жизнь, репортажи из зала, наши разговоры, как мы живем, и в контексте этого Ольга делится тем, что ела, когда тренировалась".

Больше читайте в издании Kas Jauns от 14 мая.

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