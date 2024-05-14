Тренер по фитнесу обвинила Ольгу Камбалу в плагиате

Звезда шоу Ольга Камбала, супруга бывшего баскетболиста и боксера Каспара Камбалы, сильно разозлила своего бывшего тренера по фитнесу.
Камбала неоднократно благодарила за впечатляющие достижения своего фитнес-тренера Ирину Жуку, которая затем обвинила бывшую клиентку в плагиате.
Жука подчеркнула, что Ольга использует ее имя, продавая женщинам разработанное ею меню: "Я не давала Ольге Камбале разрешения использовать мое имя для какой-либо деятельности - марафонов похудения или в Telegram. Все это происходит без согласования со мной!"
Еще больше, чем то, что ее программу продают без согласования, Жуку беспокоит тот факт, что женщины могут быть введены в заблуждение, увидев ее имя: "Я хочу предупредить людей, что она [Ольга], возможно, продает те диеты, которые когда-то были составлены специально для нее. Не следует предлагать один план меню всем женщинам, потому что один и тот же вариант годится не всем!"
Она подчеркивает, что Ольга не специалист: "Даже у меня нет таких полномочий, поэтому, прежде чем составить такую диету, я сотрудничаю с врачами, прошу сдать анализы и только потом разрабатываю для клиента индивидуальную программу диеты для похудения".
"Я не хочу быть виновной, если с кем-то потом что-то случится.
Я не хочу, чтобы мое имя было запятнано, потому что тогда люди будут обвинять меня, говорить, что я составила план и так сказала. Нет! Мне не нравится, что используют мое имя!" - возмущается Жука.
В свою очередь Ольга Камбала недоумевает, почему Ирина, если ей что-то не нравится, не связалась с ней и не обсудила эти вопросы. Ольга в разговоре поясняет, что не чувствует, что что-то нарушила, и не использует имя Ирины Жуки злонамеренно.
К обсуждению присоединился и муж Ольги Каспар, защищая жену: "Ольга просто хотела поблагодарить своего тренера, поэтому и упомянула ее имя, но то, что мы рассказываем и показываем в Telegram-канале, никак не связано с этим тренером. Мы показываем нашу жизнь, репортажи из зала, наши разговоры, как мы живем, и в контексте этого Ольга делится тем, что ела, когда тренировалась".
Больше читайте в издании Kas Jauns от 14 мая.
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