Путин нашел должность для бывшего директора ФСБ Патрушева

Николай Патрушев, бывший директор ФСБ РФ и бывший секретарь Совета безопасности РФ, назначен помощником российского "президента". На эту же должность назначен и Алексей Дюмин, который до сих пор руководил Тульской областью, сообщает "Медуза".
Также помощниками "президента" были назначены бывший министр образования Андрей Фурсенко и бывший глава Министерства культуры Владимир Мединский.
Также объявлены назначения в администрации "президента" РФ. Заместителем главы администрации стал Максим Орешкин, который ранее был помощником диктатора Путина. Антон Вайно сохранил пост руководителя администрации диктатора Путина.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков рассказал, что Николай Патрушев будет курировать сферу кораблестроения.
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