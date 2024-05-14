Вт, 14.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Путин нашел должность для бывшего директора ФСБ Патрушева

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Путин и Патрушев
Путин и Патрушев Фото: EPA/Scanpix

Николай Патрушев, бывший директор ФСБ РФ и бывший секретарь Совета безопасности РФ, назначен помощником российского "президента". На эту же должность назначен и Алексей Дюмин, который до сих пор руководил Тульской областью, сообщает "Медуза".

Также помощниками "президента" были назначены бывший министр образования Андрей Фурсенко и бывший глава Министерства культуры Владимир Мединский.

Также объявлены назначения в администрации "президента" РФ. Заместителем главы администрации стал Максим Орешкин, который ранее был помощником диктатора Путина. Антон Вайно сохранил пост руководителя администрации диктатора Путина.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков рассказал, что Николай Патрушев будет курировать сферу кораблестроения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх