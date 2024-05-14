Ушла из жизни великая актриса Байба Индриксоне

Ушла из жизни выдающаяся актриса Байба Индриксоне, сообщает Латвийский национальный театр.
Mūžībā devusies mūsu Baiba Indriksone.— Latvijas Nacionālais teātris (@teatris) May 14, 2024
Sirsnībā izsakām līdzjūtību mākslinieces tuviniekiem, draugiem, kolēģiem un talanta cienītājiem.
Atvadīšanās 20. maijā Latvijas Nacionālā teātra Baltajā zālē no 12:00 līdz 13:00. pic.twitter.com/9SR90ITJuk
"Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам и поклонникам таланта актрисы. Прощание пройдет 20 мая в Белом зале Латвийского национального театра с 12:00 до 13:00", - сказано в сообщении театра.
Байба Индриксоне родилась в 1932 году в Риге. Училась в основной школе имени Валда Залиша, затем в Рижской 3-й средней школе.
Училась на театральном факультете Латвийской государственной консерватории, с 1952 года работала в Национальном театре.
Сыграла важные роли в фильмах Рижской киностудии "Слуги дьявола" (Vella kalpi) и "Лимузин цвета белой ночи" (Limuzīns Jāņu nakts krāsā).
У Индриксоне в браке с кинорежиссером Александром Лейманисом родился сын Айвар Лейманис, артист балета.
RUS TVNET выражает глубочайшие соболезнования родным и поклонникам таланта Байбы Индриксоне.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!