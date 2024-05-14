Ушла из жизни великая актриса Байба Индриксоне

Mūžībā devusies mūsu Baiba Indriksone.



Sirsnībā izsakām līdzjūtību mākslinieces tuviniekiem, draugiem, kolēģiem un talanta cienītājiem.

Atvadīšanās 20. maijā Latvijas Nacionālā teātra Baltajā zālē no 12:00 līdz 13:00. pic.twitter.com/9SR90ITJuk — Latvijas Nacionālais teātris (@teatris) May 14, 2024

"Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам и поклонникам таланта актрисы. Прощание пройдет 20 мая в Белом зале Латвийского национального театра с 12:00 до 13:00", - сказано в сообщении театра.

Байба Индриксоне родилась в 1932 году в Риге. Училась в основной школе имени Валда Залиша, затем в Рижской 3-й средней школе.

Училась на театральном факультете Латвийской государственной консерватории, с 1952 года работала в Национальном театре.

Сыграла важные роли в фильмах Рижской киностудии "Слуги дьявола" (Vella kalpi) и "Лимузин цвета белой ночи" (Limuzīns Jāņu nakts krāsā).

У Индриксоне в браке с кинорежиссером Александром Лейманисом родился сын Айвар Лейманис, артист балета.

RUS TVNET выражает глубочайшие соболезнования родным и поклонникам таланта Байбы Индриксоне.

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