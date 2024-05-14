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Ушла из жизни великая актриса Байба Индриксоне

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Байба Индриксоне
Байба Индриксоне Фото: LETA

Ушла из жизни выдающаяся актриса Байба Индриксоне, сообщает Латвийский национальный театр.

"Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам и поклонникам таланта актрисы. Прощание пройдет 20 мая в Белом зале Латвийского национального театра с 12:00 до 13:00", - сказано в сообщении театра. 

Байба Индриксоне родилась в 1932 году в Риге. Училась в основной школе имени Валда Залиша, затем в Рижской 3-й средней школе.

Училась на театральном факультете Латвийской государственной консерватории, с 1952 года работала в Национальном театре.

Сыграла важные роли в фильмах Рижской киностудии "Слуги дьявола" (Vella kalpi) и "Лимузин цвета белой ночи" (Limuzīns Jāņu nakts krāsā).

У Индриксоне в браке с кинорежиссером Александром Лейманисом родился сын Айвар Лейманис, артист балета.

RUS TVNET выражает глубочайшие соболезнования родным и поклонникам таланта Байбы Индриксоне.

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