VDD обратила внимание на высказывания Инны Дьери о Крыме в программе Латвийского радио Krustpunktā от 13 мая.

И приступила к оценке этих высказываний в соответствии со своей компетенцией, подтвердили агентству LETA в спецслужбе.

Кроме того, VDD обратила внимание на то, что, несмотря на длительное нахождение под контролем российских оккупационных сил, Крым по-прежнему считается неотъемлемой частью Украины.

В ответ на оккупацию Россией Крыма в 2014 году Европейский союз ввел санкции против России за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

В ходе программы несколько слушателей спросили помощницу действующего евродепутата Татьяны Жданок, кому принадлежит Крым.

"В Крыму находятся российские военные базы. В Крыму прошел "референдум", в котором Татьяна Жданок участвовала в качестве наблюдателя, и люди проголосовали за присоединение к России. Когда-то люди в Латвии голосовали за независимость. Я уважаю выбор народа", - сказала политик.

Позже на уточняющий вопрос журналиста, принадлежит ли сейчас Крым России, Диери ответила: "Правильно".

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