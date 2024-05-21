"Я теперь представляю две страны". Двукратный чемпион мира из Харькова о новой жизни в Латвии

"На соревнованиях я теперь представляю две страны - Латвию и Украину. У меня нет одной страны, я представитель двух стран", - с гордостью говорит пилонист Артем Казымов, который переехал в Латвию из Харькова почти два года назад. За это время он смог открыть здесь студию Pole Dance, найти близких по духу людей и обрести второй дом.
RUS TVNET продолжает документальный проект "Один день с украинцем в Латвии", показывая истории людей, которые не выбирали, уезжать ли им из родной страны. За них это решила война. Латвия стала укрытием для них, но стала ли гостеприимным домом?
31-летний пилонист Артем Казымов переехал из Харькова в Ригу после начала полномасштабной войны в Украине. Харьков для спортсмена был особенным городом, в котором ему пришлось оставить свою жизнь, работу и семью.
"Я, если честно, большой фанат своего города", - с любовью говорит он.
После отъезда из Украины Артем путешествовал по Европе в поисках места, которое сможет назвать своим вторым домом - он осуществил 26 переездов за 2,5 месяца! Свой дом он нашел в Латвии: "Я выбрал Латвию, хотелось просто по родству найти себе ощущение дома (...). Я хотел для себя найти дом, где я именно буду отдыхать, гулять, смогу полностью нормализовать свою жизнь.
И Латвия мне очень понравилась, импонирует тем, что я здесь реально почувствовал себя как дома. Появилось ощущение дома".
Артем смог выехать из Украины, так как у него был военный билет, в котором указано, что он непригоден к службе из-за здоровья. Спортсмен объяснил, что у него очень плохое зрение, ему пришлось перенести несколько операций.
Галерея: Один день с украинцем в Латвии
Это не помешало Казымову добиться больших результатов в таком виде спорта, как Pole Dance.
Артем Казымов - двукратный чемпион мира в направлении Pole Art.
Pole Art - одна из разновидностей Pole Dance, которая характеризуется артистизмом, эмоциями и хореографией на сцене с использованием пилона.
У Артема в Харькове была своя студия Pole Dance, которая работает до сих пор. Несколько месяцев назад он открыл свою школу и в Риге и сейчас активно ведет занятия как для взрослых, так и для детей.
Направлением Pole Dance чаще занимаются девушки, чем парни, но Артема это никак не смущает. Он уверен, что этот вид спорта - для всех.
"Стереотипность насчет того, что парень на пилоне, это, конечно, есть. Я думаю, это еще не знаю, сколько лет будет (...). Девушки, они больше идут, а парни хотят, но стесняются (...). В принципе, у меня уже несколько человек хотят, чтобы я открыл здесь мужскую группу", - рассказывает о своих планах спортсмен.
Артем Казымов продолжает участвовать в международных соревнованиях, но после переезда в Латвию он выступает под двумя флагами - Латвии и Украины.
"В этом году я для себя уже решил, что я здесь живу, что Украина - мой дом родной, но я также должен отдавать благодарность той стране, где я сейчас нахожусь.
Здесь, кстати, очень много тоже спортсменов, которые о себе молчат, а я не молчу. Это уже тоже мой дом второй, так сказать. Поэтому я теперь представляю две страны, я представляю Латвию и Украину. То есть у меня теперь нет одной страны, я представитель двух стран", - с гордостью говорит спортсмен.
Пилонист видит свою дальнейшую жизнь в Латвии и поэтому учит государственный язык. Сейчас у него категория A2, но он уверен, что может получить более высокую категорию, так как говорит на латышском уже достаточно свободно. Одна из главных его целей в нашей стране - развивать пилонный спорт здесь.
"У меня цель - максимально развить, чтобы о пилонном спорте в Латвии говорили как о спорте. Даже если Pole Dance не хотят принимать, но хотя бы чтобы знали, что это спорт, что во всем мире это официальный вид спорта", - говорит Артем.
Это лишь фрагмент беседы, полную версию смотрите на видео!
*Создано в рамках проекта Ukraine Reporting Innovation Fund при поддержке Балтийского центра развития СМИ и посольства США в Риге.
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