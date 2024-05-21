"Я теперь представляю две страны". Двукратный чемпион мира из Харькова о новой жизни в Латвии

Галерея: Один день с украинцем в Латвии

Это не помешало Казымову добиться больших результатов в таком виде спорта, как Pole Dance.

Артем Казымов - двукратный чемпион мира в направлении Pole Art.

Pole Art - одна из разновидностей Pole Dance, которая характеризуется артистизмом, эмоциями и хореографией на сцене с использованием пилона.

Артем Казымов и его медали Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

У Артема в Харькове была своя студия Pole Dance, которая работает до сих пор. Несколько месяцев назад он открыл свою школу и в Риге и сейчас активно ведет занятия как для взрослых, так и для детей.

Направлением Pole Dance чаще занимаются девушки, чем парни, но Артема это никак не смущает. Он уверен, что этот вид спорта - для всех.

"Стереотипность насчет того, что парень на пилоне, это, конечно, есть. Я думаю, это еще не знаю, сколько лет будет (...). Девушки, они больше идут, а парни хотят, но стесняются (...). В принципе, у меня уже несколько человек хотят, чтобы я открыл здесь мужскую группу", - рассказывает о своих планах спортсмен.

Артем Казымов на пилоне Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

Артем Казымов продолжает участвовать в международных соревнованиях, но после переезда в Латвию он выступает под двумя флагами - Латвии и Украины.