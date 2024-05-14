Эгле о своей первой заброшенной шайбе: В тот момент нужно было принять решение

Напомним, во вторник в Остраве латвийские хоккеисты в своем третьем матче чемпионата мира со счетом 2:0 обыграли Казахстан.

Свой первый гол в составе сборной на чемпионатах мира забил Эгле, который на 36-й минуте матче перехватил пас соперника и сам пошел на ворота Казахстана, точным броском переиграв вратаря и установив конечный счет на табло - 2:0.

"Оба коллеги по смене уже пошли на защитников и я видел, что он смотрит по центру, что отдаст пас, поэтому в тот момент нужно было принять такое решение", - рассказал о перехваченной передаче Эгле.

Хоккеист указал, что латвийские хоккеисты подготовились к тому, как будет играть соперник, и от тренеров были получены задачи, как остановить атаки Казахстана.

"Мы готовились к тому, что они будут раскатываться на скорости, что нам нужно будет закрывать среднюю зону. Это был главный элемент игры, чтобы замедлить их игру. Думаю, нам это хорошо удалось", - сказал Эгле.

"Мы готовились и анализировали игру соперника, знали, что у них много мастерских хоккеистов, как они играют. Не сказал бы, что они преподнесли много сюрпризов", - отметил нападающий.

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15 мая Латвия встретится с Германией, 18 мая - со Швецией, 19 - со Словакией, а заключительной игре группового этапа латыши 21 мая сыграют со сборной США, которую в прошлом году обыграли в матче за бронзу.

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