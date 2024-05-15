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Пугачева и Галкин посетили концерт Шевчука

rus.tvnet.lv
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Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным посетила концерт группы ДДТ. Примадонна опубликовала в Instagram видео, на котором видно, как они с супругом подпевают песне "Осень" Юрия Шевчука.

Опубликовала Пугачева и несколько фотографий, на которых она запечатлена с Максимом Галкиным, Юрием Шевчуком и Олегом Тиньковым.

"Питер. Юность. Друзья. Концерт ДДТ собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой", - подписала артистка публикацию.

К посту она добавила хэштег "Кипр". Как пишет "Медуза", на официальном сайте ДДТ указано, что группа выступала в Лимассоле 11 мая.

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